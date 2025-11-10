Bösing krönt seine Wiedergeburt als Zehner beim FC Wegberg-Beeck

Verspäteter Anfang, dafür dann aber im Spiel ein Frühstart: Weil Schiedsrichter Carlos Ssykor aus Aachen bei der Anfahrt im Stau gestanden hatte, begann Beecks Partie gegen den langjährigen Mittelrheinliga-Rivalen FC Hennef mit einer Viertelstunde Verspätung.

Bereits nach vier Minuten lagen die Kleeblätter dann schon in Führung: Einem Freistoß Timo Brauns von der Seite gab Hennefs Deniz Gönen per Kopf die entscheidende Richtungsänderung – der Ball senkte sich so genau ins lange Eck. Hätte der Schütze dies (dann natürlich mit Absicht) auf der Gegenseite getan, wäre es ein überaus sehenswertes Tor gewesen (4. Minute). Am Ende siegten die Hausherren gar 5:0 und stockten so ihre aktuelle Erfolgsbilanz auf vier ungeschlagene Spiele mit acht Punkten bei 10:2 Toren auf.

„Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir auf dem Platz viel Spielfreude entwickelt, haben selbstbewusst gespielt und auch einen guten Mix aus Locken und Drüberspielen gefunden“, meinte Beecks Coach Albert Deuker, wollte ansonsten den Ball aber bewusst flach halten: „Wir bleiben ganz bei uns.“

Gegenüber dem Vichttal-Kick war er auf zwei Positionen zu einer Änderung gezwungen: Stammkeeper Yannik Hasenbein fiel mit einer Magen-Darm-Erkrankung aus, für ihn rückte Tim Seidenfaden zwischen die Pfosten. Und Stoßstürmer David Arize musste mit einem kleinen Faserriss passen – aus demselben Grund fehlte weiterhin Marc Brasnic. „Beide werden wohl auch kommenden Sonntag in Merten noch nicht spielen können, sondern erst nach der Spielpause darauf“, vermutete Deuker.

Für Arize spielte Kai Bösing, der in Vichttal nur auf der Bank gesessen hatte, und rückte auf die Zehn – eine Position, die der 31-Jährige, der seit Januar beim FC ist, in Beeck noch nie gespielt hatte. „Wirklich neu ist diese Position für mich aber nicht. Ich habe bei Alemannia Aachen oft auf der Zehn gespielt, bin später erst weiter nach hinten gerückt“, erläuterte Bösing. Und auch Deuker versicherte: „Diese Maßnahme war keineswegs wegen der Verletzten aus der Not geboren. Mir war vielmehr klar, dass wir gegen Hennef werden Räume bespielen können, die für ihn auf den Leib geschnitten sind. Ich hatte da schon beim Training ein gutes Gefühl.“

Ein Gefühl, das Deuker nicht trügen sollte. Bösing war in der Tat sehr gut ins Spiel eingebunden. Zur Krönung gelangen ihm gleich zwei Tore. Erst traf er nach einem Rückpass von der Grundlinie von Justin Hoffmanns zum 2:0 (30.), dann vollstreckte er einen Braun-Steckpass zum 4:0 (43.). Dazwischen lag der schönste Treffer des Spiels: Ein famoser Steilpass von Niklas Koppitz zerschnitt Hennefs Abwehrkette, Marc Kleefisch machte sich auf und davon, setzte sich gegen zwei Hennefer inklusive Keeper Moritz Hellwig durch und traf zum 3:0 – allein dieser Pass war sicherlich das Eintrittsgeld wert (39.).

Generell kombinierte sich Beeck wiederholt blitzschnell nach vorne. Und Niklas Fensky (9.), Koppitz per Freistoß (21.) und Paul Daniels per Kopf nach Koppitz-Ecke (25.) hatten bis zum Seitenwechsel weitere vorzeigbare Chancen, während Hennef im Spiel nach vorne nicht stattfand.

Winkens spielt groß auf

Zur Pause musste Bösing mit Leistenproblemen ausgewechselt werden. Einen Bruch im Spiel bedeutete das allerdings nicht. Peer Winkens kam für ihn rein. Der war im Sommer von Oberligist Union Nettetal gekommen, war dort fünf Jahre lang Stammspieler und war in Beeck bislang nicht über überwiegend kurze Einsätze hinausgekommen. Nun konnte er mal über zumindest 45 Minuten zeigen, was er so drauf hat – und das war eine Menge.

So war er auf Anhieb nahtlos ins Spiel eingebunden. Zunächst spielte er glänzend Kleefisch frei, der aber freistehend am Keeper scheiterte (50.), ebenso acht Minuten später. Dann zog Winkens kurz hintereinander selbst zweimal gut ab (63./65.), dazwischen lag noch ein ordentlicher Distanzschuss von Nils Hühne (64.). Und dann lieferte Winkens ungewollt auch die Vorlage zum 5:0. Kleefisch schlug einen Freistoß von der Seite auf den langen Pfosten, Daniels köpfte in die Mitte – und Winkens darauf an den Pfosten. Den Abpraller jagte Kleefisch mit Schmackes zum Endstand ins Tor – sein neunter Saisontreffer (68.). Hervorheben wollte Deuker aber keinen einzelnen Spieler: „Jeder hat seinen Job gemacht.“

Die finalen 17 Minuten musste Hennef in Unterzahl bestreiten – Kapitän Kai Schusters, der Hennefs einzig nennenswerten Torschuss abgegeben hatte (55.), sah in einer Szene erst Gelb wegen Foulspiels gegen Merlin Schlosser und wegen anschließenden Meckerns dann auch Gelb-Rot.

Schusters war unmittelbar nach Beecks 2:0 aber auch der Initiator einer sehr ungewöhnlichen Aktion: Vor dem Wiederanstoß versammelte er seine Jungs auf dem Spielfeld in einem Kreis und hielt eine kleine Ansprache. „Ich fand die Aktion richtig gut – und die hat ja dann auch was gebracht. Ich finde es schade, dass so was so selten gemacht wird – bei uns war es aber schon zum zweiten Mal“, erklärte auf Nachfrage Hennefs Coach Nils Teixeira. Und zum Spiel merkte er nur an: „Beeck hat mit sehr viel Ruhe gespielt und es richtig gut gemacht. Für uns war das heute aber ein gebrauchter Sonntag. Aber solche Tage gibt es nun einmal.“