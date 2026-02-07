Böses Déjà-vu für Schweinfurt 05

Der 1. FC Schweinfurt 05 befindet sich weiter schnurstracks auf dem Weg zurück in die Regionalliga Bayern. Die Erinnerung - und die damit verbundene leise Hoffnung - an den Auftakterfolg 2026 gegen Viktoria Köln ist längst schon wieder verblasst. Gegen den SV Wehen-Wiesbaden kassierten die Schnüdel am Samstagnachmittag vor 3.592 Zuschauern die dritte Niederlage in Folge.
SV Wehen Wiesbaden – 1. FC Schweinfurt 05 2:0 (0:0)
SV Wehen Wiesbaden: Noah Brdar, Sascha Mockenhaupt, Justin Janitzek, Florian Hübner, Niklas May (70. Fabian Greilinger), Jordy Gillekens, Tarik Gözüsirin, Ryan Johansson (69. Lukas Schleimer), Donny Bogicevic (61. Robin Kalem), Nikolas Agrafiotis (62. Moritz Flotho), Fatih Kaya (83. Ibrahim Ati Allah)
1. FC Schweinfurt 05: Maximilian Weisbäcker, Luca Trslic, Leonard Langhans, Lucas Zeller (68. Thomas Meißner), Pius Krätschmer, Devin Angleberger, Tim Latteier (69. Dustin Forkel), Johannes Geis, Winners Osawe, Erik Shuranov (78. Nico Grimbs), Manuel Wintzheimer (78. Sebastian Müller)
Schiedsrichter: Justin Joel Hasmann (Neunkirchen) - Zuschauer: 3592
Tore:1:0 Moritz Flotho (88.), 2:0 Ibrahim Ati Allah (90.+2)