Ligabericht

Böses Déjà-vu für Schweinfurt 05

Schnüdel werden von Wehen-Wiesbaden wie im Hinspiel erst ganz spät ausgeknockt

von Mathias Willmerdinger · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
An der Unterstützung lag`s mal wieder sicher nicht: Die Schnüdel wurden auch in der BRITA-Arena von zahlreichen Fans begleichtet - die am Ende die 20. Niederlage im 23. Spiel mit ansehen mussten.
An der Unterstützung lag`s mal wieder sicher nicht: Die Schnüdel wurden auch in der BRITA-Arena von zahlreichen Fans begleichtet - die am Ende die 20. Niederlage im 23. Spiel mit ansehen mussten. – Foto: Imago Images

Der 1. FC Schweinfurt 05 befindet sich weiter schnurstracks auf dem Weg zurück in die Regionalliga Bayern. Die Erinnerung - und die damit verbundene leise Hoffnung - an den Auftakterfolg 2026 gegen Viktoria Köln ist längst schon wieder verblasst. Gegen den SV Wehen-Wiesbaden kassierten die Schnüdel am Samstagnachmittag vor 3.592 Zuschauern die dritte Niederlage in Folge.

Dabei erlebten die Gäste aus Unterfranken ein böses Déjà-vu: Analog zum Hinspiel wurden die Schnüdel erst ganz spät geknackt. Dieses Mal entschied der SVW die Partie zwei Minuten vor dem Ende, als es schon stark nach einem torlosen Remis roch. Für Schweinfurt hieß es zum x-ten Mal in dieser Saison: Knapp daneben ist auch vorbei. Es reicht einfach nicht ganz.

Wie geht`s nun weiter für den FC 05? 15 Punkte sind es Abstand ans rettende Ufer. Es gilt, sich ordentlich zu verabschieden und das ein oder andere Ausrufezeichen noch zu setzen. Damit könnte die Kleinhenz-Elf am Faschingssonntag gleich anfangen, wenn der 2026 bislang sehr starke FC Ingolstadt nach Schweinfurt kommt.

Alles auf einen Blick:

SV Wehen Wiesbaden – 1. FC Schweinfurt 05 2:0 (0:0)
SV Wehen Wiesbaden: Noah Brdar, Sascha Mockenhaupt, Justin Janitzek, Florian Hübner, Niklas May (70. Fabian Greilinger), Jordy Gillekens, Tarik Gözüsirin, Ryan Johansson (69. Lukas Schleimer), Donny Bogicevic (61. Robin Kalem), Nikolas Agrafiotis (62. Moritz Flotho), Fatih Kaya (83. Ibrahim Ati Allah)
1. FC Schweinfurt 05: Maximilian Weisbäcker, Luca Trslic, Leonard Langhans, Lucas Zeller (68. Thomas Meißner), Pius Krätschmer, Devin Angleberger, Tim Latteier (69. Dustin Forkel), Johannes Geis, Winners Osawe, Erik Shuranov (78. Nico Grimbs), Manuel Wintzheimer (78. Sebastian Müller)
Schiedsrichter: Justin Joel Hasmann (Neunkirchen) - Zuschauer: 3592
Tore:1:0 Moritz Flotho (88.), 2:0 Ibrahim Ati Allah (90.+2)