Böses Déjà-vu-Erlebnis am Kaplanacker

Ein böses Déjà-vu erlebte die SpVgg Hainsacker am 8. Spieltag der Bezirksliga-Süd beim SV Schwarzhofen. Wie schon am letzten Spieltag der vergangenen Saison kassierte die Spielvereinigung erneut eine 6:1 (5:1)-Pleite am Kaplanacker und wurde von den Hausherren vom Anstoß weg regelrecht überrollt. Bastian Graf ( 4.), Johannes Hösl (16./52.), Bastian Hägler (23.), Manuel Zäch (32.) und Andreas Schächerer (45.+1) schenkten der Hainsackerer Elf bereits im ersten Durchgang fünf Gegentore ein. Norbert Kamsu Kounga hatte zwischenzeitlich auf 4:1 verkürzt (38.). Erneut Johannes Hösl setzte in der zweiten Hälfte den Schlusspunkt (52.) zu dem erneuten Hainsackerer Debakel.