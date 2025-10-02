Waren am Samstag sehr enttäuscht von ihrer Truppe: Hankofens Trainer Tobias Beck (li.) und sein Assistent Maximilian Fellinger. – Foto: Paul Hofer

Böser Rückschlag wirft Fragen auf: Wie konnte das passieren? Die 3:6-Heimklatsche gegen Ansbach hat bei der SpVgg Hankofen-Hailing Spuren hinterlassen +++ In Augsburg soll eine Reaktion erfolgen

Was traumhaft begann, endete im Albtraum: Die SpVgg Hankofen-Hailing hatte sich im wichtigen Heimspiel gegen die SpVgg Ansbach so viel vorgenommen, und zunächst lief es nahezu perfekt: 2:0-Führung nach einer Viertelstunde Spielzeit, besser kannst du fast nicht loslegen! Doch anstatt aus dem schnellen Zwei-Tore-Vorsprung Selbstvertrauen und Sicherheit zu gewinnen, brachen die "Dorfbuam" im Anschluss unerklärlicherweise auseinander. Am Ende stand eine fast schon grotesk anmutende 3:6-Klatsche an der Anzeigetafel. Wie konnte das passieren? Spurensuche war also nach dem Debakel angesagt.

Dabei wähnte sich Hankofen auf einem sehr guten Weg. Den Großen der Liga, Bayern München II, Würzburg und Burghausen, hatte man nicht nur Paroli geboten, sondern ganz nebenbei auch vier wertvolle Punkte abgeknöpft. Gegen Bayern und Wacker, zwei offensivstarke Teams, stand hinter sogar die Null. "Das ist enttäuschend. Wir dachten alle, wir wären kompakter", sagt Cheftrainer Tobias Beck in der Nachbetrachtung. So einfach zur Tagesordnung übergehen, das war freilich nach der krachenden Niederlage nicht das Gebot der Stunde. "Wir haben das Spiel knallhart analysiert und die Unzulänglichkeiten schonungslos angesprochen." Und davon gab`s viele.



Wieso sein Team kollabierte? "Wir haben uns anscheinend zu sicher gefühlt. Wir dachten, es geht auch so wenn wir einen Schritt weniger machen. Zudem haben wir uns brutale Ballverluste erlaubt, und die Ansbacher haben dann einfach die Qualität, diese mit ihrem schnellen Umschaltspiel auszunutzen. In Summe waren wir im Spiel gegen den Ball einfach viel zu nachlässig. Ich habe der Mannschaft auch deutlich gemacht, dass es uns nichts bringt, wenn wir in drei Spielen gegen Topteams alles raushauen und dann gegen einen direkten Konkurrenten so eine Leistung abrufen." Was den jungen Coach optimistisch stimmt: "Die Jungs haben sich sehr einsichtig gezeigt und im Training richtig Gas gegeben."