Böser Rückschlag: Saison-Aus für Illertissens Pechvogel Jakob Mayer

Großes Pech für Jakob Mayer : Der 23-jährige Torhüter, der vor der Saison von der VSG Altglienicke zum FV Illertissen gewechselt war, hat einen bösen Rückschlag erlitten. Der Schlussmann hatte sich kurz vor Saisonstart im Juli die Achillessehne gerissen und musste operiert werden. Zuletzt war er auf einem guten Weg, allerdings ist ihm nun erneut die Achillessehne gerissen und damit ist für ihn die Saison 2025/26 mit größter Wahrscheinlichkeit gelaufen.

"Für Jakob tut mir das wahnsinnig leid. Ich gehe davon aus, dass erneut ein operativer Eingriff nötig ist und er daher in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird", erklärt Illertissens Pressesprecher Hermann Schiller. Der gebürtige Ottobeurer (Lkr. Unterallgäu) Mayer war nach Stationen in Altglienicke und Homburg im Sommer wieder in seine schwäbische Heimat zurückgekehrt. Einen großen Teil seiner fußballerischen Ausbildung genoss er im Nachwuchsbereich des FC Bayern München.



Gute Nachrichten gibt`s hingegen von Malwin Zok, der in Aubstadt mit dem Krankenwagen abtransportiert werden musste. Die erlittene Gehirnerschütterung hat er auskuriert und stand am vergangenen Samstag beim 4:1-Heimsieg gegen den TSV Buchbach bereits schon wieder zwischen den Pfosten.

Sportlich läuft es für den FVI in der Regionalliga Bayern nach einem Durchhänger wieder richtig rund. Drei Siege in Serie gab`s zuletzt für die Schwaben aus dem Landkreis Neu-Ulm. Coach Holger Bachthaler und seine Schützlinge haben also die Kurve bekommen und sich in der Tabelle wieder nach oben gearbeitet. Und es könnte durchaus weiter hoch gehen, wirft man einen Blick auf das kommende Programm der Illertisser. Mit Viktoria Aschaffenburg, Ansbach und Eichstätt warten auf dem Papier durchaus lösbare Aufgaben auf den den FVI. Ende Oktober warten dann zwei Highlight-Spiele: Zunächst geht`s ins Grünwalder Stadion zum FC Bayern II, dann kommt in der zweiten Runde des DFB-Pokals der 1. FC Magdeburg ins Vöhlinstadion.