Böser Absturz nach dem Höhenflug: Unterrath erlebt Debakel in Mennrath

„Ich bin schon rund 30 Jahre lang im Fußball aktiv, aber so ein Spiel habe ich noch nicht erlebt“, gab Daniel Beine nach Schlusspfiff zu Protokoll. Damit zielte der neue Trainer der SGU auf die ersten 45 Minuten ab, in denen sich sein Team zeitweise von allen guten Geistern verlassen zeigte. Gleich viermal musste Torhüter Max Möllemann im ersten Abschnitt hinter sich greifen. Die Gegentreffer zum 0:3 und 0:4 fielen innerhalb einer Minute, ein Eigentor von Dustin Hörz inklusive (43.).

Schwerwiegende Fehler

„Wir haben den Gegner mit schwerwiegenden individuellen Fehlern förmlich zum Toreschießen eingeladen“, schimpfte Beine. Es passte ins Bild, dass die Düsseldorfer nach nicht einmal einer halben Stunde schon mit einem Mann weniger auskommen musste. Nach einer Ecke liefen die Gäste in einen Konter, Alexander Straeten wusste sich als letzter Mann nur mit einem Foul zu helfen. Die Konsequenz: Rot (22.)

Beines Reaktion auf einen ganz schwachen Auftritt fiel drastisch aus. Der Coach, der schon nach dem Platzverweis für Straeten Angreifer Elias Dian aus der Partie nahm, tauschte zur Pause vier weitere Male und schöpfte damit sein Wechselkontingent frühzeitig aus. „Wir mussten taktisch einfach ein paar Änderungen vornehmen“, begründete der 38-Jährige.

Ohne Kapitän Michael Blum, Antonio Munoz Bonilla, Nicholas Horn und Dustin Horz ging es aufseiten der Gäste in der zweiten Hälfte weiter. Und dort zeigte die SGU zur Freude ihres Trainers nicht nur personell ein anderes Gesicht. „Wir haben uns nach der Pause steigern können. Wie wir uns dort in Unterzahl präsentiert haben, war in Ordnung“, konstatierte Beine.

Nur noch der Ehrentreffer

Nach einem Steckpass von Bünyamin Dogan gelang Shuki Hamanosono immerhin noch der Ehrentreffer (75.). Zu mehr reichte es für die Elf vom Franz-Rennefeld-Weg freilich nicht. Das letzte Wort an diesem Abend hatten noch einmal die Hausherren, die den alten Abstand wieder herstellten (87.). „Wir müssen zusehen, dass wir im nächsten Spiel wieder die Intensität an den Tag legen, die uns gegen Solingen ausgezeichnet hat“, fordert Beine. Nach Karneval ist mit der DJK Neuss-Gnadental ein direkter Kontrahent im Kampf um den Klassenerhalt zu Gast in Unterrath. Im Hinspiel musste sich die SGU trotz 3:1-Führung noch mit 3:4 geschlagen geben. Die Antennen sollten also ausgerichtet sein.

