Böse Überraschung für enttäuschende TSG Backnang Der Backnanger Fußball-Oberligist verliert beim Landesligisten FV Weiler mit 0:2 und scheidet im Allgäu im Achtelfinale des WFV-Pokals aus. Sportchef Marc Erdmann schämt sich für die Vorstellung seiner Mannschaft und wettert: „Jeder einzelne Spieler sollte sich mal hinterfragen.“

Niklas Kalafatis versuchte auf der rechten Angriffsseite mehr Leben ins TSG-Spiel zu bringen, doch seine Bemühungen waren nicht von Erfolg gekrönt. So köpfte Marco Rienhardt (51.) aus acht Metern am gegnerischen Kasten vorbei und der 16-Meterschuss von Tasdelen war eine sichere Beute von FV-Keeper Lasse Fink.

Nach einem durchwachsenen Start hatten die Hausherren in der 22. Minute durch Gaspar Koritnik eine erste Möglichkeit, die von TSG-Schlussmann Julian Guttensohn jedoch zur Ecke abgewehrt wurde. Nach einer halben Stunde patzte Jannik Dannhäußer vor dem eigenen Strafraum und Dennis Schwarz nutzte den Aussetzer des Backnanger Verteidigers zur 1:0-Führung. Nur drei Zeigerumdrehungen später folgte der nächste Backnanger Fauxpas. Einen an sich harmlosen Schuss von Felipe de Jesus ließ Guttenson unter seinen Armen durchgleiten. Die Hausherren führten mit 2:0.

Ob es an der stark veränderten Anfangsformation der Backnanger lag, bleibt dahingestellt, denn jeder Akteur im Kader nimmt für sich ja in Anspruch, oberligatauglich zu sein. Dann müsste es eigenlicht auch gegen einen Landesligisten reichen. Doch gegen den Zweiten der Staffel 4 legten sich die Gäste beide Gegentore selbst ins Netz.

Sehr zum Ärger des sportlichen Leiters Marc Erdmann: „Ich muss mich für die Vorstellung unserer Mannschaft in der ersten Hälfte schämen. Erst haben wir dem Gegner zwei Tore geschenkt und dann ziemlich lustlos das Pensum bis zur Pause heruntergespielt. Im zweiten Durchgang wurde es etwas besser.“ Der 51-Jährige war damit aber noch nicht fertig. „Jeder einzelne Spieler sollte sich mal hinterfragen, nach so einer Leistung“, machte Erdmann seiner Enttäuschung noch weiter Luft.

