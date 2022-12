Böse Klatsche zum Jahresausklang

Während alle anderen Teams schon in der wohlverdienten Winterpause weilten, musste der TSV am dritten Adventswochenende zum Nachholspiel beim TV Spöck antreten. Mit dem letzten Aufgebot wollte man sich den formstarken Spöckern stellen, doch die drei abwesenheitsbedingten Änderungen in der Viererkette gingen zulasten der defensiven Stabilität aus der Vorwoche und so rannte die TSV-Elf schon nach zwei Minuten einem frühen Rückstand hinterher. Zwar kamen auch die Auerbacher zu Chancen, doch weder Pitz, Erismann noch Pfeiffer hatten in den ersten 45 Minuten Erfolg mit ihren Abschlüssen. So nutzten die Hausherren meist individuelle Fehler des TSV eiskalt aus und schraubten das Ergebnis bis zur Pause auf 5:0 in die Höhe (20./30./35./42.). Dass der Halbzeitstand nicht noch deutlicher ausfiel, war einzelnen Paraden von Torhüter Herb und der Abschlussschwäche der Spöcker zu verdanken, denen auch noch die Latte im Weg stand.