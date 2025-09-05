 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Nichts zu holen gab es für den 1. FC Kleve.
Nichts zu holen gab es für den 1. FC Kleve. – Foto: Jens Terhardt

Böse Klatsche für den 1. FC Kleve, Baumberg gegen HSG am Samstag

Oberliga Niederrhein: Der 1. FC Kleve hat eine böse Schlappe hinnehmen müssen. Die Holzheimer SG gastiert am Samstag in Baumberg. Sonntags steigt das Topspiel zwischen der SpVg Schonnebeck und Ratingen 04/19.

Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

Der 4. Spieltag in der Oberliga Niederrhein! Bevor am Sonntag das Spitzenspiel zwischen der SpVg Schonnebeck und Ratingen 04/19 steigt, duellierten sich am Freitag der 1. FC Kleve und der VfB 03 Hilden. Die Gäste zeigten einen starken Auftritt und gewannen klar mit 4:1. Am Samstag empfangen noch die Sportfreunde Baumberg die Holzheimer SG.

Hilden feiert ersten Saisonsieg in Kleve

Freitag, 20:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
1
4
Abpfiff

Der VfB Hilden hat den ersten Sieg in dieser Spielzeit eingefahren. Beim 1. FC Kleve siegte das Team von Tim Schneider mit 4:1. Besonders die Phase kurz vor der Halbzeitpause hatte es dabei in sich. Zunächst war es Luke Kawabe, der nach 37 Zeigerumdrehungen per Abstauber den Führungstreffer für die 03er erzielte. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs konnte Nils Arne Gatzke auf 2:0 erhöhen und damit die Vorentscheidung herbeiführen (45.+3.). Die Hausherren mühten sich nach dem Seitenwechsel um den Anschlusstreffer, doch die Anstrengungen blieben erfolglos. Ole Kook konnte eine gute Gelegenheit nicht in einen Torerfolg umwandeln (70.). Besser machte es sein Mitspieler Elidon Bilali wenig später. In der Schlussphase verkürzte der 21-Jährige auf 1:2 und entfachte neue Hoffnung, zumindest einen Punkt am Bresserberg zu behalten. Doch es sollte noch richtig bitter werden: Mit einem Doppelpack kurz vor dem Schlusspfiff ließen Mohamed Cisse (87.) und Maximilian Wagener (89.) keinen Zweifel am Hildener Auswärtserfolg mehr aufkommen.

Liveticker: Sportfreunde Baumberg - Holzheimer SG

Samstag, 16:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
16:00live

Liveticker: SV Sonsbeck - VfB Homberg

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
15:00live

Liveticker: VfL Jüchen-Garzweiler - DJK Adler Union Frintrop

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
15:00live

Liveticker: TSV Meerbusch - 1. FC Monheim

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
15:00

Liveticker: SpVg Schonnebeck - Ratingen 04/19

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
15:00

Liveticker: Blau-Weiß Dingden - SC St. Tönis

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
15:00live

Liveticker: FC Büderich - KFC Uerdingen

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
15:30

Liveticker: SV Biemenhorst - ETB SW Essen

So., 07.09.2025, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
15:15

Das ist der nächste Spieltag

5. Spieltag
Sa., 13.09.25 16:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - KFC Uerdingen
So., 14.09.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 14.09.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - Sportfreunde Baumberg
So., 14.09.25 15:00 Uhr VfB Homberg - SV Biemenhorst
So., 14.09.25 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - FC Büderich
So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SpVg Schonnebeck
So., 14.09.25 15:30 Uhr Holzheimer SG - SV Sonsbeck
So., 14.09.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - TSV Meerbusch
So., 14.09.25 16:00 Uhr Ratingen 04/19 - 1. FC Kleve

André NückelAutor