Böse Klatsche für den 1. FC Kleve, Baumberg gegen HSG am Samstag

Der 4. Spieltag in der Oberliga Niederrhein! Bevor am Sonntag das Spitzenspiel zwischen der SpVg Schonnebeck und Ratingen 04/19 steigt, duellierten sich am Freitag der 1. FC Kleve und der VfB 03 Hilden. Die Gäste zeigten einen starken Auftritt und gewannen klar mit 4:1. Am Samstag empfangen noch die Sportfreunde Baumberg die Holzheimer SG.
Der VfB Hilden hat den ersten Sieg in dieser Spielzeit eingefahren. Beim 1. FC Kleve siegte das Team von Tim Schneider mit 4:1. Besonders die Phase kurz vor der Halbzeitpause hatte es dabei in sich. Zunächst war es Luke Kawabe, der nach 37 Zeigerumdrehungen per Abstauber den Führungstreffer für die 03er erzielte. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs konnte Nils Arne Gatzke auf 2:0 erhöhen und damit die Vorentscheidung herbeiführen (45.+3.). Die Hausherren mühten sich nach dem Seitenwechsel um den Anschlusstreffer, doch die Anstrengungen blieben erfolglos. Ole Kook konnte eine gute Gelegenheit nicht in einen Torerfolg umwandeln (70.). Besser machte es sein Mitspieler Elidon Bilali wenig später. In der Schlussphase verkürzte der 21-Jährige auf 1:2 und entfachte neue Hoffnung, zumindest einen Punkt am Bresserberg zu behalten. Doch es sollte noch richtig bitter werden: Mit einem Doppelpack kurz vor dem Schlusspfiff ließen Mohamed Cisse (87.) und Maximilian Wagener (89.) keinen Zweifel am Hildener Auswärtserfolg mehr aufkommen.
5. Spieltag
Sa., 13.09.25 16:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - KFC Uerdingen
So., 14.09.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 14.09.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - Sportfreunde Baumberg
So., 14.09.25 15:00 Uhr VfB Homberg - SV Biemenhorst
So., 14.09.25 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - FC Büderich
So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SpVg Schonnebeck
So., 14.09.25 15:30 Uhr Holzheimer SG - SV Sonsbeck
So., 14.09.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - TSV Meerbusch
So., 14.09.25 16:00 Uhr Ratingen 04/19 - 1. FC Kleve
