Börnsen schließt Kaderplanung mit zwei Defensiven ab

Neue Spieler für den SV Börnsen. – Foto: Claus Miesner

Der SV Börnsen hat seine Kaderplanung für die Saison 2026/27 abgeschlossen - und dabei noch einmal in der Defensive nachgelegt. Mit Robin Stahs und Lukas Reinhardt wechseln zwei weitere Spieler an die Hamfieldroad. Stahs soll zusätzliche Optionen in der Innenverteidigung geben, Reinhardt komplettiert das Torwartteam.

Stahs ist 23 Jahre alt, hochgewachsen und in der Innenverteidigung zu Hause. Der SV Börnsen zählt ihn trotz seiner ersten Herrenjahre noch zu den „Jungdachsen“. Zuletzt spielte er für den ASV Bergedorf 85 in der Kreisliga. Dort erreichte die Mannschaft in der vergangenen Saison den dritten Tabellenplatz.

Damit beendet der SVB seine Personalplanungen mit zwei Spielern, die unterschiedliche Rollen einnehmen sollen. Stahs kommt vom ASV Bergedorf 85, Reinhardt wechselt aus Billstedt nach Börnsen und soll gemeinsam mit Fynn Körner das Duo zwischen den Pfosten bilden.

Für Börnsen erweitert Stahs vor allem die Optionen in der letzten Linie. Gerade in einer langen Bezirksliga-Saison kann zusätzliche Breite in der Innenverteidigung entscheidend werden - sei es durch Verletzungen, Sperren oder taktische Anpassungen.

Nun geht Stahs den nächsten Schritt in ein neues Umfeld. Seine körperlichen Voraussetzungen und seine Position im Abwehrzentrum passen zu dem Profil, das der SVB zum Abschluss der Kaderplanung noch gesucht hat.

Reinhardt schließt die Lücke im Tor

Auch Reinhardt kommt für einen klar definierten Bereich. Der 19-Jährige, im Team „Mace“ genannt, ist Torhüter und soll die Lücke schließen, die durch den Abgang von Diego Boll entstanden ist. Gemeinsam mit Körner bildet er künftig das Torwartduo des SVB.

Ausgebildet wurde Reinhardt im Nachwuchs des Eimsbütteler TV. Seine ersten Schritte im Herrenbereich machte er anschließend bei SC Vorwärts/Wacker Billstedt II, wo er in den vergangenen beiden Spielzeiten wichtige Einsatzminuten sammelte.

Der SV Börnsen sieht in Reinhardt einen jungen Torwart mit viel Potenzial. Nun soll Torwarttrainer Sven Fischer daran arbeiten, diese Anlagen weiterzuentwickeln. Für Reinhardt ist der Wechsel nach Börnsen damit die Chance, sich in einem neuen Umfeld weiter an den Herrenfußball zu gewöhnen und den nächsten Schritt zu machen.

Abschluss mit klarer Struktur

Mit Stahs und Reinhardt schließt der SV Börnsen die Kaderplanung defensiv ab. Der eine bringt zusätzliche Körperlichkeit und Breite für die Innenverteidigung, der andere komplettiert das Torwartteam und steht für Entwicklungspotenzial.

Auffällig ist dabei, dass Börnsen nicht nur auf fertige Lösungen setzt. Beide Spieler sind noch jung, sollen aber bereits konkrete Aufgaben übernehmen. Stahs kommt mit Herren-Erfahrung aus Bergedorf, Reinhardt mit Ausbildungszeit beim ETV und Spielpraxis aus Billstedt.

Für den SVB ist die Kaderplanung damit abgeschlossen. Die Mannschaft geht mit neuen Optionen in der Defensive in die Bezirksliga-Saison - und mit der Hoffnung, dass die letzten beiden Personalien genau dort greifen, wo sie eingeplant sind: im Zentrum der Abwehr und zwischen den Pfosten.

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