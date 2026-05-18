Börner-Doppelpack: Treubund holt Big Points gegen Rotenburg

Die Turner übernahmen auch gegen die Rotenburger selbstbewusst den Ballbesitz und wurden für ihren Mut schnell belohnt. Mit einem Doppelpack führte Max Börner den Underdog auf die Siegerstraße (8., 43.), nach dem Seitenwechsel erhöhte Mika Schöne (57.). Dass die Gäste durch Bilal Trabelsi auf die Ergebnistafel fanden, war letztlich nicht mehr ausschlaggebend, sodass Treubund bis auf den elften Platz springt.

Weil der FC Verden 04 und der Lüneburger Sport Klub Hansa den Ligaverbleib sicherten, wird es keinen Oberliga-Absteiger in die Landesliga Lüneburg geben. Dadurch wird es dort voraussichtlich einen Abstiegsplatz weniger geben, was Treubund natürlich entgegenkommen dürfte. So oder so: Mit den bevorstehenden Duellen gegen Scharmbeck-Pattensen/Ashausen haben die Salzstädter alles selbst in der Hand. Es bleibt spannend.