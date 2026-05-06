Börger entreißt Haren den Heimsieg

– Foto: DJK Eintracht Börger

Der TuS Haren und DJK Eintracht Börger lieferten sich ein dramatisches 2:2, das erst mit der letzten Aktion entschieden wurde. Nach einer späten Harener Führung sah alles nach einem Heimsieg aus, ehe Börger in der Nachspielzeit noch einmal zuschlug.

Über weite Strecken war der TuS Haren die aktivere und gefährlichere Mannschaft. Schon in der ersten Halbzeit erarbeitete sich der Gastgeber mehrere gute Möglichkeiten. Martin Raming-Freesen köpfte aus kurzer Distanz an den Pfosten, Mirco Husmann verpasste per Kopf und Volley nur knapp, zudem musste Börgers Keeper Schute mehrfach eingreifen.

Trotz der Harener Überlegenheit blieb es zur Pause beim 0:0. Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild zunächst kaum, doch dann traf Börger mit dem ersten Torschuss der zweiten Hälfte zur Führung. Johannes Gertken drehte sich in der 59. Minute im Strafraum geschickt um seinen Gegenspieler und schoss zum 0:1 ins Eck.

Conen dreht das Spiel, Kuhr setzt den Schlusspunkt

Haren ließ sich vom Rückstand nicht aus dem Konzept bringen und antwortete nur sechs Minuten später. Nach einer zunächst geklärten Ecke brachte Martin Raming-Freesen den Ball noch einmal scharf vor das Tor, wo Marcel Conen per Kopf zum 1:1 ausglich.

In der Schlussphase erhöhte der TuS den Druck weiter. Mirco Husmann setzte einen sehenswerten Seitfallzieher knapp neben das Tor, ehe Marcel Conen in der 90.+3 Minute erneut zur Stelle war. Nach einem Standard brachte Helder Cutala den Ball in den Gefahrenbereich, Conen vollendete und drehte die Partie scheinbar zum späten 2:1-Heimsieg.

Doch Börger hatte das letzte Wort. In der fünften Minute der Nachspielzeit bekamen die Gäste noch einmal einen ruhenden Ball. Tim Mattis Terhalle brachte die Hereingabe in den Strafraum, Yanneck Kuhr traf mit der letzten Aktion der Begegnung zum 2:2-Ausgleich.

Damit rettete sich Börger in einem turbulenten Finish noch einen Punkt, während Haren nach dem Spielverlauf einen sicher geglaubten Sieg aus der Hand gab.