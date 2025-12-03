Börger ballert Bokeloh auseinander!

Börger ballert sich mit 6:3 in die Winterpause - Bokeloh bricht spät völlig auseinander!

Das Topspiel in Bokeloh hielt, was es versprach: Tempo, Tore, Wahnsinn! Am Ende jubelt DJK Eintracht Börger über einen furiosen 6:3-Auswärtssieg, während der SV Bokeloh nach starker Anfangsphase in der Schlussphase komplett die Kontrolle verliert.

Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr. Latte in der 9. Minute, Riesenchance in der 10., starke Kombination in der 15. - doch Börgers Keeper hält sein Team im Spiel.

Und dann kommt die alte Fußballweisheit zum Tragen: Wer sie vorne nicht macht…

In der 19. Minute setzt Dominik Albers eiskalt den ersten Nadelstich - 0:1.

Nur zwei Minuten später antwortet Bokeloh sehenswert: Tom Backs schlenzt den Ball mit Links in den Winkel, Traumtor zum 1:1!

Kurz vor der Pause dann die Szene, die das Spiel kippen lässt: Eine missglückte Kopfballrückgabe bringt Bokelohs Torhüter in Not, Börger schaltet schneller - Eigentor, 1:2 (45.). Bitter!

Bokeloh kommt zurück, aber nur kurz

Die Gastgeber kommen kämpferisch aus der Kabine. Wieder ist es Tom Backs, der nach starker Kombination zum 2:2 vollendet (48.). Bokeloh bleibt spielbestimmend, setzt nach - doch das Tor fällt auf der anderen Seite.

In der 75. Minute segelt eine Ecke in Richtung Fünfmeterraum und zack:

Direkt verwandelte Ecke! Yanneck Kuhr! 2:3!

Ab hier verliert Bokeloh komplett den Faden.

Börgers Offensiv-Express rollt

Minute: Gertken bleibt vom Punkt eiskalt - 2:4.

Minute: Gertken wieder! Nach Vorlage von Dominik Albers stellt er auf 2:5. Doppelschlag! Bokelohs Abwehr nun völlig offen.

Dann sieht Finn Wienert Gelb-Rot (85.) und endgültig geht die Ordnung verloren.

Erik Lüßing trifft in der 89. zwar noch einmal trocken zum 3:5, aber Börger hat das letzte Wort:

Kuhr vollendet in der 90. Minute eine mustergültige Vorlage von Gertken - 3:6, Deckel drauf!

Fazit: Effizienz schlägt Dominanz

Bokeloh mit starkem Beginn, vielen Chancen, aber katastrophalen individuellen Fehlern. Börger dagegen eiskalt, gnadenlos und mit einem Offensivfeuerwerk in der Schlussphase.

Börger verabschiedet sich mit Tabellenplatz 5 und der besten Offensivquote der Liga in die Winterpause.

Bokeloh überwintert trotz Pleite auf Rang 2, hat aber einiges aufzuarbeiten.