Börger ballert Bokeloh auseinander!

Börger ballert sich mit 6:3 in die Winterpause - Bokeloh bricht spät völlig auseinander!

Fr., 28.11.2025, 19:30 Uhr
SV Bokeloh
SV BokelohBokeloh
DJK Eintracht Börger
DJK Eintracht BörgerBörger
3
6
Abpfiff

Das Topspiel in Bokeloh hielt, was es versprach: Tempo, Tore, Wahnsinn! Am Ende jubelt DJK Eintracht Börger über einen furiosen 6:3-Auswärtssieg, während der SV Bokeloh nach starker Anfangsphase in der Schlussphase komplett die Kontrolle verliert.

Bokeloh drückt - Börger trifft

Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr. Latte in der 9. Minute, Riesenchance in der 10., starke Kombination in der 15. - doch Börgers Keeper hält sein Team im Spiel.

Und dann kommt die alte Fußballweisheit zum Tragen: Wer sie vorne nicht macht…

In der 19. Minute setzt Dominik Albers eiskalt den ersten Nadelstich - 0:1.

Nur zwei Minuten später antwortet Bokeloh sehenswert: Tom Backs schlenzt den Ball mit Links in den Winkel, Traumtor zum 1:1!

Kurz vor der Pause dann die Szene, die das Spiel kippen lässt: Eine missglückte Kopfballrückgabe bringt Bokelohs Torhüter in Not, Börger schaltet schneller - Eigentor, 1:2 (45.). Bitter!

Bokeloh kommt zurück, aber nur kurz

Die Gastgeber kommen kämpferisch aus der Kabine. Wieder ist es Tom Backs, der nach starker Kombination zum 2:2 vollendet (48.). Bokeloh bleibt spielbestimmend, setzt nach - doch das Tor fällt auf der anderen Seite.

In der 75. Minute segelt eine Ecke in Richtung Fünfmeterraum und zack:

Direkt verwandelte Ecke! Yanneck Kuhr! 2:3!

Ab hier verliert Bokeloh komplett den Faden.

Börgers Offensiv-Express rollt

Minute: Gertken bleibt vom Punkt eiskalt - 2:4.

Minute: Gertken wieder! Nach Vorlage von Dominik Albers stellt er auf 2:5. Doppelschlag! Bokelohs Abwehr nun völlig offen.

Dann sieht Finn Wienert Gelb-Rot (85.) und endgültig geht die Ordnung verloren.

Erik Lüßing trifft in der 89. zwar noch einmal trocken zum 3:5, aber Börger hat das letzte Wort:

Kuhr vollendet in der 90. Minute eine mustergültige Vorlage von Gertken - 3:6, Deckel drauf!

Fazit: Effizienz schlägt Dominanz

Bokeloh mit starkem Beginn, vielen Chancen, aber katastrophalen individuellen Fehlern. Börger dagegen eiskalt, gnadenlos und mit einem Offensivfeuerwerk in der Schlussphase.

Börger verabschiedet sich mit Tabellenplatz 5 und der besten Offensivquote der Liga in die Winterpause.

Bokeloh überwintert trotz Pleite auf Rang 2, hat aber einiges aufzuarbeiten.

