Bördeoberligist Gutenswegen/Klein Ammensleben 90 geht neue Wege ...

Kapitän und Mittelfeldmotor Robin Plate (31) wird ab 15.Juli als Spielertrainer fungieren,nachdem man sich in der Vereinsführung reiflich Gedanken gemacht hat und letztendlich mit dieser Lösung einen neuen Weg einschlagen möchte. Gleichzeitig stellen wir ihm, mit mit dem neuen Teammanager Dirk Thielemann (54) ausreichend Erfahrung zur Seite. Dirk bringt Erfahrung aus Olvenstedt und Wanzleben mit auf den Gauseberg und wird Robin Plate den Rücken frei halten. Letztendlich wird es wichtig sein,dass derSpielerkader und die Jungs an der Seitenlinie eine Einheit bilden,sich gegenseitig unterstützen,als auch respektieren und achten,war vom sportlichen Leiter,Ingmar Tschirschnitz zu vernehmen. Mit Bahar.Ali (33) wird die gute Seele der Mannschaft weiterhin mit an der Seitenlinie stehen als Co Trainer fungieren. Beide Sportkameraden,werden in naher Zukunft auch die Trainer Lizenz erwerben.

Nachdem es zum Saison Wechsel 5 Abgänge gegeben hat,wird die Aufgabe für das neue Trio sicherlich nicht einfach,aber Bange machen gilt nicht,war von Robin Plate zu vernehmen,ich gehe mit Optimismus an diese Aufgabe,weiß die Jungs hinter mir und möchte auch in der kommenden Spielzeit,den Klassenerhalt als erste Zielstellung ausrufen. Das es in der Bördeoberliga nicht einfach wird,haben die vergangenen Spielzeiten gezeigt. Wir als kleine Ortschaften der Niederen Börde sind stolz darauf,in dieser Liga kicken zu können und bis zum Saison Auftakt am Sonnabend dem 23.August gegen den Bebertaler SV, den wir übrigens eine Woche später als der Spielplan es hergibt vollziehen werden. der Verein feiert an diesem Wochenende sein 35.jähriges Vereinsjubiläum,liegt noch sehr viel Arbeit vor uns. Die anstehenden Testspiele werden erste Eindrücke verschaffen. Den Neuen,als auch reaktivierten Spielern müssen wir Zeit geben um sich in Kader zu integrieren.

Die Vereinsführung wünscht dem Neuen Trio immer ein glückliches Händchen,viel Erfolg und das die gesetzten Ziele erreicht werden.