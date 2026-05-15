Bönebüttel-Husberg feiert den erstmaligen Aufstieg in die Verbandsliga von Olaf Wegerich · Heute, 23:27 Uhr · 0 Leser

Grenzenloser Jubel über den Verbandsligaaufstieg beim SV Bönebüttel-Husberg. – Foto: Olf Wegerich

Der SV Bönebüttel-Husberg feiert den größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte. Seit dem 5:0-Erfolg am Mittwochabend beim TuS Jevenstedt II ist der Mannschaft von Trainer Thorsten Syben die Meisterschaft in der Kreisliga Holstein nicht mehr zu nehmen. Damit spielt der SV Bönebüttel-Husberg in der kommenden Saison erstmalig in der Verbandsliga.

Bereits in der vorherigen Saison deutete der Dorfverein mit einem 5. Platz, damals noch unter Trainer Dennis Falkenburger, sein großes Potenzial an. In dieser Saison gelang unter dem neuen Trainer Thorsten Syben mehr als souverän die Meisterschaft und damit verbunden der Direktaufstieg. Bereits vor dem letzten Spieltag am kommenden Sonntag um 15:00 Uhr beim bereits als Vizemeister feststehenden Verfolger TS Einfeld beträgt der Vorsprung auf den lange Zeit sehr hartnäckigen Rivalen sechs Punkte.

Überhaupt war es eine Saison der Superlative für den SV Bönebüttel-Husberg, denn nur ein Saisonspiel ging verloren. 88 erzielte Treffer und nur 24 Gegentore bedeuten ebenfalls Liga-Spitzenwerte. Verdienter kann eine Mannschaft kaum Meister werden. Einziger Wermutstropfen zum jetzigen Zeitpunkt: Toptorjäger Patrick Fürst – mit 27 Treffern Zweiter in der Kreisligatorjägerliste – wird zum Saisonende die Schuhe an den berühmten Nagel hängen und seine Karriere beenden. „Für mich persönlich war es meine letzte Saison, da ich aufhöre“, gibt der 38-jährige Knipser unmissverständlich zu Protokoll.