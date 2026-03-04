Böllerwurf in Essen: RWE-Keeper im Krankenhaus, Spiel wird fortgesetzt

Felix Wienand ( Essen ) hält sich den Kopf nachdem Pyrotechnik neben ihm explodiert ist DFB. – Foto: IMAGO / Revierfoto

Die Partie zwischen Rot-Weiss Essen und Waldhof Mannheim wird nach 53 Minuten unterbrochen, denn ein Feuerwerkskörper ist am Spielfeld an der Hafenstraße explodiert. Daraufhin ging RWE-Keeper Felix Wienand zu Boden und muss behandelt werden. Ob die Partie des 27. Spieltags der 3. Liga abgebrochen wird, bleibt abzuwarten. Wienand kann nicht mehr weiterspielen, ein Abbruch stand im Raum.

Wie die Kommentatoren der MagentaSport-Konferenz um 20.25 Uhr berichten, wird Wienand nicht weitermachen können. Beide Mannschaften weilen in der Kabine, ein Spielabbruch steht im Raum. Essen-Trainer Uwe Koschinat stürmte nach diesem Vorfall auf den Platz und ließ seiner Wut freien Lauf. Der Coach hatte der Mannheimer Kurve aus guten Gründen eine Menge zu mitteilen.

Als Marek Janssen fast das 2:0 für Rot-Weiss Essen gegen Mannheim in der 53. Minute erzielte, richtete sich plötzlich der Fokus auf die gegenüberliegende Seite: Dort ging nämlich ein Knallkörper hoch. Mutmaßlich wurde dieser Böller von den Fans von Waldhof Mannheim geworfen, denn die Gäste-Anhänger haben hinter dem Essen-Tor gestanden. Schlussmann Wienand ging zu Boden und wirkte auf den TV-Bildschirmen benommen. Offenbar hat die Detonation Wienand in Mitleidenschaft gezogen.

2022 hat es einen ähnlichen Vorfall im Stadion an der Hafenstraße gegeben, damals im Spiel gegen den SC Preußen Münster - mehr an dieser Stelle.

UPDATE: Wienand muss ins Krankenhaus

Ob es weitergeht, wird FuPa an dieser Stelle ergänzen. Dazu einfach den Artikel aktualisieren.

+++ 20.37 Uhr: Wie Magenta vom Spielfeldrand berichtet, muss Wienand ins Krankenhaus. Der Keeper ist ansprechbar.

+++ 20.38 Uhr: Die Fortsetzung der Partie ist möglich. Die Trainer und die Schiedsrichter diskutieren aktuell.

+++ 20.44 Uhr: Magenta-Reporter Thomas Wagner erzählt, dass die Partie eigentlich fortgesetzt werden soll. Doch die Diskussionen gehen weiter, weil auch die Polizei mitmischt. Der Hintergrund ist klar: Es gibt Sicherheitsbedenken. Wagner führt außerdem aus, dass der Werfer angeblich schon ausfindig gemacht wurde.

+++ 20.54 Uhr: Die Spieler kehren auf den Platz zurück, aber es geht nicht gesichert weiter! Die Spieler wärmen sich auf, die Spielfortsetzung ist weiter offen! Es ist weiter Geduld gefragt.

+++ 21 Uhr: Die Partie läuft tatsächlich wieder! Bei RWE steht jetzt Tino Casali zwischen den Pfosten. Alle weiteren Informationen entnehmt ihr dem Liveticker:

