Böller, Raketen und Scherben: Anwohner berichtet von 1860-Eskalation

Robert M. (71) ist enttäuscht von der Polizei. Sie ließen feiernden Löwen-Fans „gewähren“, so der Giesinger. Die sieht den Fall anders, der die Spitze einer größeren Debatte im Viertel zeigt.

Da der Krach auch nach 20 Minuten nicht aufhört, macht sich der 71-Jährige auf, über den Grünspitz zur Tegernseer Landstraße. Angekommen sieht er, was abgeht: Um die hundert feierwütigen 1860-Fans, die Raketen und Böller in die Luft jagen, und feuchtfröhlich lautstark feiern. Wenige Stunden zuvor war bekannt geworden, dass TSV-1860 -Investor Hasan Ismaik seine Anteile verkauft hatte, für viele Löwen-Seelen ein Tag des Glücks, der seit einer gefühlten Ewigkeit herbeigesehnt wurde.

München – Helle Lichter am Himmel, dazu ohrenbetäubender Böller-Lärm. Als Robert M. am Samstagabend (5. Juli) gegen halb zehn in seiner Giesinger Wohnung unweit des Grünwalder Stadions fernschaut, lockt ihn das diffuse Geschehen an sein Wohnzimmerfenster. Keine hundert Meter Luftlinie entfernt steigen Raketen in den Himmel, Fan-Gesänge hallen über das Viertel.

„Die Stimmung war aufgeheizt, Autos und die Tram sind kaum durchgekommen“, berichtet Robert M. Unzählige Raketen und Böller hätten das Durchqueren der engen Straße kaum möglich gemacht - Glasscherben von Bierflaschen am Boden machten den Weg für Radler unpassierbar.

Robert M. (65) lebt seit Ende der 90er Jahre in Giesing. Seitdem der TSV seine Heimspiele im Grünwalder Stadion austrägt, gibt es Tage, an denen er die Zustände auf der Straße beklagt, insbesondere nach Spieltagen. – Foto: privat

Der Samstag Anfang Juli sei dennoch für ihn das negative „Highlight“ gewesen. Als die Party der gutgelaunten Fans kein Ende zu nehmen scheint, alarmiert er die Polizei. Die erklärt ihm, dass man Bescheid wisse, allerdings auf Verstärkung warte, da „es zu gefährlich“ sei, weil „gewaltbereite Randalierer“ vor Ort wären. „Ein Streifenwagen hat um die Ecke in sicherer Entfernung in der Perlacher Straße geparkt. Die Polizisten haben mir gesagt, man warte noch mit dem Eingreifen. Im Endeffekt haben sie die Chaoten gewähren lassen“, so Robert M weiter.

Der Anwohner ist ein gebrandmarktes Kind : Seit Jahren sind 60-Heimspiele für ihn und Teile der Nachbarschaft ein Graus: Mit dem Auto kommt er wegen der ganzen Fans kaum aus der Garage, am Tag drauf würden Urin-Gestank, Glasscherben, Flaschen und Dreck die Gegend um das Stadion verunstalten. „Ich habe Verständnis für jeden Fan, aber als Anwohner hat man seine eigene Perspektive“, erklärt er weiter.

Die Polizei bestätigt den Einsatz einige Tage später gegenüber unserer Redaktion. Zu Beginn habe man eine „kleinere Gruppe“ angetroffen und sei dann, nach Ermahnung, wieder gefahren. Später dann wieder Alarm. „Dann waren es etwa 100 Fans, Glasflaschen lagen auf dem Boden, und es wurde mit Pyro-Technik gezündet“, so Polizeisprecher Werner Krauss. Mit Verstärkung habe man dann dazu aufgefordert, die Veranstaltungen zu beenden. Aber: Alle festzuhalten wäre „nicht verhältnismäßig gewesen, dafür war es zu wenig“.

1860-Dauerkartenbesitzer hat wenig Verständnis: „Macht sich etwas vor“

Die Ansammlung von „kleineren Gruppen“ kennt man in Giesing aus jedem zweiten Wochenende während der Saison. Dass das für Anwohner oft nicht angenehm ist, versteht man in der Szene. Ein Dauerkartenbesitzer, der anonym bleiben möchte, sieht zwei Perspektiven: „Umweltbelastungen sollten so gering wie möglich gehalten werden, keine Frage. Aber man darf auch die positiven Aspekte nicht übersehen – es ist Leben im Viertel, die Gastronomie profitiert, und Giesing bewahrt sich seinen eigenen Charakter.“ Dann wird ein Punkt genannt, den man aus Löwen-Kreisen bei der Thematik häufig hört: „Mal ehrlich: Wer direkt neben ein Fußballstadion zieht und glaubt, dort würde kein Sport mehr stattfinden, macht sich etwas vor.“

Für Robert M. und Teile seiner Nachbarschaft bleibt am Ende das „Anwohnerschutzkonzept“ der Stadt, und die Präsenz der Polizei. Und die Hoffnung, dass Fußball-Feste in Giesing friedlich und respektvoll bleiben, auch wenn aus Sicht der Fans große Anlässe zum Feiern geboten sind. Denn, wie er selbst sagt: „Man darf nicht alle in eine Schublade stecken“.

Was sagt die Stadt?

„Die Landeshauptstadt München steht als Vermieterin des Städtischen Stadions an der Grünwalder Straße an Spieltagen standardmäßig mit dem Verein und den Sicherheitsbehörden in Kontakt. Es gelten darüber hinaus verschiedene Konzepte (u.a. Anwohnerschutzkonzepte), deren Einhaltung regelmäßig überprüft wird. Der Verein weiß um die Lage des Stadions und die damit einhergehenden Besonderheiten.“ Quelle: Sprecher der Stadt