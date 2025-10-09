Böhme zeigt Moral trotz 1:4 – Stark gekämpft, nicht belohnt! 💪⚽

Am Sonntag, den 05.10.2025, empfing der SV Böhme auf dem heimischen A-Platz den Tabellenzweiten Eintracht Munster III. Nach dem 6:0-Sieg in der Vorwoche gegen Tewel war die Motivation groß, erneut Zählbares einzufahren. Trotz kämpferisch starker Leistung reichte es am Ende nicht – doch die Moral und der Teamgeist stimmten! 🖤🤍

Von Beginn an war zu spüren, dass beide Teams konzentriert ins Spiel gingen und sich zunächst abtasteten. Dennoch gehörte die erste gute Chance dem SVB: In der 8. Minute hatte Nico Sonders nach einem klugen Steckpass die große Möglichkeit zur Führung, doch Munsters Torwart reagierte stark und konnte im letzten Moment parieren. 😮‍💨

Böhme ließ sich davon nicht beeindrucken und spielte mutig weiter nach vorne. Immer wieder konnten Nico Sonders, Phillip Buchhop und Maximilian Freund gefährlich in Szene gesetzt werden. Durch schnelles Umschalten entstanden mehrere gute Konter und Abschlusssituationen – leider fehlte noch das nötige Quäntchen Glück im Abschluss.

In der 18. Minute fiel dann das 0:1 – Eintrachts Baris Kaldirici traf mit einem perfekt getretenen Freistoß direkt in den Winkel. Keine Chance für unseren Keeper Jan Mertens, der ansonsten eine starke Partie spielte. 🧤⚡

Trotz des Rückstands blieb Böhme mutig und suchte weiter den Weg nach vorne. Kurz vor der Pause wurde Munster allerdings stärker und setzte unsere Defensive, angeführt von Sebastian Holzmüller und Christian Kranz, ordentlich unter Druck. Mit viel Einsatz und Leidenschaft verteidigten wir das 0:1 in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Kampfgeist pur – Böhme bleibt dran!

In der Pause reagierte Trainer Mario Hörenkuhl und brachte zwei frische Kräfte:

René Dumke kam für Phillip Buchhop ins Spiel, und Marco Schneider ersetzte Alexander Sashcheka.

Direkt nach Wiederanpfiff – mit unserem eigenen Anstoß – machten wir das Spiel schnell. Ein stark gespielter Pass in die Tiefe erreichte Rene Dumke, der zu schnell für seinen Gegenspieler war und aus guter Position zum Abschluss kam. Leider fehlte etwas Power im Schuss, sodass der gegnerische Keeper sicher parieren konnte.

Der darauffolgende lange Abschlag von Munsters Torhüter führte dann postwendend zum Gegentreffer: Unsere Abwehr stand in dieser Szene nicht optimal und bekam den ersten Ball nicht entscheidend geklärt – Baris Kaldirici nutzte die Situation eiskalt und erhöhte auf 0:2.

Trainer Hörenkuhl pushte das Team weiter lautstark von außen – und Böhme kämpfte sich zurück ins Spiel. Mit viel Laufbereitschaft und starkem Einsatz kamen wir durch Dildar Shaqouli und Magnus Müller wieder gefährlich vor das Tor.

In der 65. Minute kam Alexander Sashcheka wieder ins Spiel – er ersetzte Nico Sonders und brachte sofort frischen Wind in die Offensive.

Doch Munster blieb effizient: In der 67. Minute traf erneut Baris Kaldirici per Elfmeter zum 0:3, kurz darauf erhöhte Iljas Mamasurov auf 0:4.

Unser SVB zeigte aber weiterhin Moral 💪 – und wurde belohnt! In der 77. Minute bekamen wir selbst einen Strafstoß zugesprochen. Alexander Sashcheka, der gerade erst wieder auf dem Platz stand, übernahm Verantwortung und verwandelte eiskalt zum 1:4! ⚽🔥

Schlussphase & Fazit

In den letzten Minuten entwickelte sich ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen. Rene Adriano Dumke sah Gelb, und ein Spieler der Gäste musste nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz.

Unser Keeper Jan Mertens glänzte in der 86. Minute noch einmal mit einer überragenden Parade und verhinderte einen weiteren Treffer. Nach 96 umkämpften Minuten pfiff Schiedsrichter Siegfried Bartz die Partie ab.

Trotz der Niederlage überwog das Positive: Der SV Böhme zeigte Herz, Leidenschaft und eine geschlossene Mannschaftsleistung.

Stimme zum Spiel

Trainer Mario Hörenkuhl:

„Das Ergebnis fällt deutlicher aus, als es das Spiel hergab. Wir haben stark begonnen, uns Chancen erspielt und nie aufgegeben. Mit dieser Einstellung werden wir unsere Punkte holen.“

Ein großes Dankeschön geht an Schiedsrichter Siegfried Bartz, der die Partie souverän und mit ruhiger Linie leitete.

Ebenso bedanken wir uns bei unseren Fans, Freunden und Supportern, die uns auch diesmal wieder lautstark unterstützt haben – ihr seid der 12. Mann auf dem Platz! 🙌🖤🤍

Ein besonderer Dank geht außerdem an Sportfotograf André Czaplinski 📸, der erneut fantastische Bilder vom Spiel eingefangen hat!

👉 Besucht ihn gerne auf Instagram unter www.andreczaplinskisportfotografie.de