Böhme kehrt in die Frauen-Landesliga zurück

– Foto: Rolf Schmietow

Nach nur einem Jahr in der Frauen-Bezirksliga Lüneburg Ost spielt der SV Böhme wieder in der Landesliga. Die Mannschaft belegt den zweiten Platz der Ost-Staffel und erhält dadurch den freien Aufstiegsplatz.

Eigentlich war vorgesehen, dass der Tabellenzweite der Ost-Staffel in einem Entscheidungsspiel auf den Vizemeister der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West trifft. Dazu kommt es jedoch nicht.

Möglich wird der direkte Aufstieg durch den Verzicht der SG Lemgow-Dangenstorf/Gusborn. Der Meister der Frauen-Bezirksliga Lüneburg Ost nimmt sein mögliches Aufstiegsrecht aus persönlichen Gründen nicht wahr. Dadurch entfällt das Relegationsspiel um den dritten Aufstiegsplatz zur Landesliga.

Die Regelung ist in der Ausschreibung des NFV-Bezirks Lüneburg für das Spieljahr 2025/2026 festgelegt. Demnach steigen die Meister der Bezirksliga Ost und West direkt in die Landesliga auf. Die beiden Vizemeister ermitteln normalerweise in einem Entscheidungsspiel den dritten Aufsteiger. Verzichtet eine Mannschaft, gibt es keinen Nachrücker.