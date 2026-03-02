Böhm zerlegt Liria - Teutonia patzt gegen Türkiyemspor

Archiv: Simon Böhm (re) knipst dreifach – Foto: Frank Arlinghaus

Der 18. Spieltag der Landesliga, Staffel 2, bringt klare Siege, ein Offensivspektakel in Hermsdorf und ein Remis des Tabellenzweiten. Spitzenreiter BFC Meteor marschiert weiter, während sich dahinter das Feld sortiert

Stern Marienfelde geht im ersten Durchgang durch Connor Collet in Führung, Onur Bas legt wenig später nach. Kurz vor der Pause verkürzt Jannis Edler für Wannsee. Nach dem Seitenwechsel sorgt erneut Onur Bas für klare Verhältnisse. In der Schlussphase trifft Pius Yeboah zum 4:1-Endstand. Marienfelde festigt Platz drei, Wannsee bleibt im unteren Tabellendrittel

Der Tabellenführer übernimmt früh die Kontrolle und geht durch Simon Böhm im ersten Abschnitt in Führung. Noch vor der Pause erhöht Böhm mit seinem zweiten Treffer. Liria findet offensiv kaum statt. Nach dem Seitenwechsel bleibt Meteor überlegen, und erneut ist es Simon Böhm, der mit seinem dritten Tor den Endstand herstellt. Meteor behauptet damit souverän Rang eins, Liria bleibt im Tabellenkeller.

Am Ende steht ein torloses Remis, das die Gastgeber im oberen Mittelfeld hält, während die U23 von Viktoria ebenfalls im gesicherten Bereich bleibt..

FSV Hansa 07 geht im ersten Abschnitt durch Lionel Maas in Führung. Nach der Pause gleicht Jannik Heeland für Union 06 aus. Doch Hansa antwortet: Yunus Can erzielt im zweiten Durchgang den entscheidenden Treffer zum 2:1. Hansa sammelt wichtige Punkte im Mittelfeld, Union bleibt Tabellenletzter.

Die Gastgeber stellen früh die Weichen auf Sieg: Damien Schade trifft im ersten Abschnitt doppelt. FC Internationale Berlin II bleibt ohne Torerfolg. Mahlsdorf verwaltet das Ergebnis nach der Pause und verschafft sich Luft im unteren Tabellenbereich, während Inter II im Mittelfeld verbleibt.

SSC Teutonia 99 geht durch Jakob Wartchow in Führung. Noch im ersten Durchgang gleicht Batikan Yilmaz für Türkiyemspor Berlin 1978 aus. In der Folge bleibt es umkämpft, weitere Tore fallen jedoch nicht. Teutonia verteidigt Rang zwei, verpasst aber den Anschluss an Spitzenreiter Meteor. Türkiyemspor behauptet seinen Platz im oberen Mittelfeld.

Hermsdorf startet stark: Jan Oberstein bringt sein Team früh in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Timo Günther stellt Hermsdorf durch Thimo Gröschel und Nicolas Wolf die Weichen wieder auf Sieg, Oberstein trifft noch einmal vor der Pause. Im zweiten Durchgang erhöht Norick Bürger, ehe Artem Velykoluh für Fortuna verkürzt. Doch Hermsdorf bleibt torhungrig: Jan Oberstein trifft erneut und setzt mit seinem vierten Tor den Schlusspunkt. Mit dem Kantersieg klettert der VfB auf Platz vier.

Stralau beginnt druckvoll und geht durch Milan David Stricker in Führung. Pablo Guillen und Cihat Yildirim bauen den Vorsprung aus. SF Kladow verkürzt durch Leonard Schrader und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Veit-Moritz Schikowski. Nach dem Seitenwechsel sorgt Georg Schönfelder für mehr Sicherheit, ehe Finley Püschel in der Schlussphase den 5:2-Endstand markiert. Stralau verbessert sich im Mittelfeld, Kladow bleibt auf einem Abstiegsplatz.

Sercan Kara

