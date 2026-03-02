 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ligavorschau

Böhm zerlegt Liria - Teutonia patzt gegen Türkiyemspor

Alle Spiele in der Nachschau: Landesliga-Staffel 2 nach dem 18. Spieltag

von far · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Archiv: Simon Böhm (re) knipst dreifach
Archiv: Simon Böhm (re) knipst dreifach – Foto: Frank Arlinghaus

Verlinkte Inhalte

Landesliga Berlin - 2
SSC Teutonia
FC Viktoria II
Mahlsdorf II
KöpenickerFC

Der 18. Spieltag der Landesliga, Staffel 2, bringt klare Siege, ein Offensivspektakel in Hermsdorf und ein Remis des Tabellenzweiten. Spitzenreiter BFC Meteor marschiert weiter, während sich dahinter das Feld sortiert

Fr., 27.02.2026, 19:30 Uhr
FC Stern Marienfelde 1912
FC Stern Marienfelde 1912Marienfelde
FV Wannsee
FV WannseeFV Wannsee
4
1
Abpfiff

Stern Marienfelde geht im ersten Durchgang durch Connor Collet in Führung, Onur Bas legt wenig später nach. Kurz vor der Pause verkürzt Jannis Edler für Wannsee. Nach dem Seitenwechsel sorgt erneut Onur Bas für klare Verhältnisse. In der Schlussphase trifft Pius Yeboah zum 4:1-Endstand. Marienfelde festigt Platz drei, Wannsee bleibt im unteren Tabellendrittel

Marienfelde Trainer Bunde vorne
Marienfelde Trainer Bunde vorne – Foto: Frank Arlinghaus

Fr., 27.02.2026, 19:45 Uhr
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06
FC Liria 1985 Berlin
FC Liria 1985 BerlinFC Liria
3
0
Abpfiff

Der Tabellenführer übernimmt früh die Kontrolle und geht durch Simon Böhm im ersten Abschnitt in Führung. Noch vor der Pause erhöht Böhm mit seinem zweiten Treffer. Liria findet offensiv kaum statt. Nach dem Seitenwechsel bleibt Meteor überlegen, und erneut ist es Simon Böhm, der mit seinem dritten Tor den Endstand herstellt. Meteor behauptet damit souverän Rang eins, Liria bleibt im Tabellenkeller.

Sa., 28.02.2026, 13:00 Uhr
Köpenicker FC
Köpenicker FCKöpenickerFC
FC Viktoria 1889 Berlin
FC Viktoria 1889 BerlinFC Viktoria II
0
0
Abpfiff

Am Ende steht ein torloses Remis, das die Gastgeber im oberen Mittelfeld hält, während die U23 von Viktoria ebenfalls im gesicherten Bereich bleibt..

Sa., 28.02.2026, 14:15 Uhr
FSV Hansa 07
FSV Hansa 07Hansa 07
SC Union 06
SC Union 06SC Union 06
2
1
Abpfiff

FSV Hansa 07 geht im ersten Abschnitt durch Lionel Maas in Führung. Nach der Pause gleicht Jannik Heeland für Union 06 aus. Doch Hansa antwortet: Yunus Can erzielt im zweiten Durchgang den entscheidenden Treffer zum 2:1. Hansa sammelt wichtige Punkte im Mittelfeld, Union bleibt Tabellenletzter.

Gestern, 10:45 Uhr
BSV Eintracht Mahlsdorf
BSV Eintracht MahlsdorfMahlsdorf II
FC Internationale Berlin
FC Internationale BerlinFC Inter II
2
0
Abpfiff

Die Gastgeber stellen früh die Weichen auf Sieg: Damien Schade trifft im ersten Abschnitt doppelt. FC Internationale Berlin II bleibt ohne Torerfolg. Mahlsdorf verwaltet das Ergebnis nach der Pause und verschafft sich Luft im unteren Tabellenbereich, während Inter II im Mittelfeld verbleibt.

Gestern, 11:00 Uhr
SSC Teutonia
SSC TeutoniaSSC Teutonia
Türkiyemspor Berlin
Türkiyemspor BerlinTürkiyemspor
1
1
Abpfiff

SSC Teutonia 99 geht durch Jakob Wartchow in Führung. Noch im ersten Durchgang gleicht Batikan Yilmaz für Türkiyemspor Berlin 1978 aus. In der Folge bleibt es umkämpft, weitere Tore fallen jedoch nicht. Teutonia verteidigt Rang zwei, verpasst aber den Anschluss an Spitzenreiter Meteor. Türkiyemspor behauptet seinen Platz im oberen Mittelfeld.

Gestern, 14:00 Uhr
VfB Hermsdorf Berlin
VfB Hermsdorf BerlinHermsdorf
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf II
7
2
Abpfiff

Hermsdorf startet stark: Jan Oberstein bringt sein Team früh in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Timo Günther stellt Hermsdorf durch Thimo Gröschel und Nicolas Wolf die Weichen wieder auf Sieg, Oberstein trifft noch einmal vor der Pause. Im zweiten Durchgang erhöht Norick Bürger, ehe Artem Velykoluh für Fortuna verkürzt. Doch Hermsdorf bleibt torhungrig: Jan Oberstein trifft erneut und setzt mit seinem vierten Tor den Schlusspunkt. Mit dem Kantersieg klettert der VfB auf Platz vier.

Gestern, 15:00 Uhr
FSV Berolina Stralau 1901
FSV Berolina Stralau 1901Stralau
SF Kladow
SF KladowSF Kladow
5
2
Abpfiff

Stralau beginnt druckvoll und geht durch Milan David Stricker in Führung. Pablo Guillen und Cihat Yildirim bauen den Vorsprung aus. SF Kladow verkürzt durch Leonard Schrader und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Veit-Moritz Schikowski. Nach dem Seitenwechsel sorgt Georg Schönfelder für mehr Sicherheit, ehe Finley Püschel in der Schlussphase den 5:2-Endstand markiert. Stralau verbessert sich im Mittelfeld, Kladow bleibt auf einem Abstiegsplatz.

Sercan Kara
Sercan Kara – Foto: Frank Arlinghaus

___________________________________________________________________________________________________

Ihr habt Fehler gesehen ? Schreibt uns über Social Media (Facebook und Instagram) oder per Mail an berlin@fupa.net

Hier alles über die Landesliga-Staffel 2