Bögel und Henkel schießen SG Silberg/Eisenhausen zum Sieg

Gladenbachs Stürmer Maxim Usinger setzt gegen die Roßdorfer Lennart Mann (links) und William Behrndt zum Durchbruch an. © Jens Schmidt

Marburg-Biedenkopf. Am 22. Spieltag der Kreisoberliga Nord gab es nur einen Sieger aus dem Fußballkreis Biedenkopf: Die SG Silberg/Eisenhausen fertigte Amöneburg mit 4:0 ab. Türk Gücü Breidenbach musste sich bei Kellerkind FSG Südkreis mit einem 0:0 begnügen. Der VfL Weidenhausen unterlag bereits am Samstag beim Spitzenreiter Eintracht Stadtallendorf II 0:4 und bleibt Vorletzter. Besser spielte die SG Nordkreis beim Tabellenzweiten SV Großseelheim, verlor aber 0:1. Der Gladenbacher SC kassierte nach dem 2:0-Donnerstag-Coup in Dreihausen eine 0:2-Heimniederlage gegen Roßdorf.