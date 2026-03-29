 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligabericht

Bögel und Henkel schießen SG Silberg/Eisenhausen zum Sieg

Teaser KOL NORD: +++ Türk Gücü Breidenbach leistet sich eine Nullnummer bei Kellerkind Südkreis, Gladenbach eine 0:2-Heimpleite gegen Roßdorf und Nordkreis kann Großseelheim nur ärgern +++

von Redaktion · Heute, 20:13 Uhr · 0 Leser
Gladenbachs Stürmer Maxim Usinger setzt gegen die Roßdorfer Lennart Mann (links) und William Behrndt zum Durchbruch an. © Jens Schmidt
Gladenbachs Stürmer Maxim Usinger setzt gegen die Roßdorfer Lennart Mann (links) und William Behrndt zum Durchbruch an. © Jens Schmidt

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Marburg-Biedenkopf. Am 22. Spieltag der Kreisoberliga Nord gab es nur einen Sieger aus dem Fußballkreis Biedenkopf: Die SG Silberg/Eisenhausen fertigte Amöneburg mit 4:0 ab. Türk Gücü Breidenbach musste sich bei Kellerkind FSG Südkreis mit einem 0:0 begnügen. Der VfL Weidenhausen unterlag bereits am Samstag beim Spitzenreiter Eintracht Stadtallendorf II 0:4 und bleibt Vorletzter. Besser spielte die SG Nordkreis beim Tabellenzweiten SV Großseelheim, verlor aber 0:1. Der Gladenbacher SC kassierte nach dem 2:0-Donnerstag-Coup in Dreihausen eine 0:2-Heimniederlage gegen Roßdorf.

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