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Ligabericht
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Bögel und Henkel schießen SG Silberg/Eisenhausen zum Sieg
Teaser KOL NORD: +++ Türk Gücü Breidenbach leistet sich eine Nullnummer bei Kellerkind Südkreis, Gladenbach eine 0:2-Heimpleite gegen Roßdorf und Nordkreis kann Großseelheim nur ärgern +++
Marburg-Biedenkopf. Am 22. Spieltag der Kreisoberliga Nord gab es nur einen Sieger aus dem Fußballkreis Biedenkopf: Die SG Silberg/Eisenhausen fertigte Amöneburg mit 4:0 ab. Türk Gücü Breidenbach musste sich bei Kellerkind FSG Südkreis mit einem 0:0 begnügen. Der VfL Weidenhausen unterlag bereits am Samstag beim Spitzenreiter Eintracht Stadtallendorf II 0:4 und bleibt Vorletzter. Besser spielte die SG Nordkreis beim Tabellenzweiten SV Großseelheim, verlor aber 0:1. Der Gladenbacher SC kassierte nach dem 2:0-Donnerstag-Coup in Dreihausen eine 0:2-Heimniederlage gegen Roßdorf.