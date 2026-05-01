Bödingen will nächsten Sieg − Stoppt Menden die Negativ-Serie?

Waldenrath will Platz Vier behaupten – Foto: Till Siemes

Während Südwest Köln unaufhaltsam dem Titel entgegensteuert, brennt im Tabellenkeller der Frauen-Mittelrheinliga der Baum. Der ungeschlagene Spitzenreiter muss beim formstarken SC Straß eine echte Reifeprüfung bestehen, um den Aachener Patzer aus der Vorwoche endgültig zu vergolden. Emotional wird es vor allem in Jüngersdorf, wo Trainer Hans Ohrem pünktlich zum Duell gegen den Tabellenzweiten seine Abschiedstournee einläutet und auf ein kleines Fußballwunder hofft.

Bröltal muss nach Waldenrath Im Kampf um den vierten Tabellenplatz steht für Waldenrath die nächste Aufgabe bevor. Auf den ersten Blick scheint die Rollenverteilung klar: Die Viktoria strotzt nach dem starken Auftritt gegen Alemannia Aachen vor Selbstvertrauen, während Bröltal als Tabellenletzter jeden Strohhalm im Abstiegskampf greifen muss. Waldenraths Trainer Maik Honold warnt davor, die Partie allein aufgrund der Tabellensituation als Selbstläufer zu betrachten, und erinnert an die knappen Vergleiche der jüngeren Vergangenheit: „Die bisherigen Duelle in Meisterschaft und Pokal waren beide sehr eng und hart umkämpft, einen ähnlichen Verlauf erwarte ich auch diesmal. Entscheidend wird sein, dass wir an unsere fußballerische Leistung aus dem letzten Auswärtsspiel anknüpfen und unsere Leichtigkeit im Spiel beibehalten. Gleichzeitig müssen wir vor dem Tor effektiver werden und unsere Chancen konsequent nutzen. Wir müssen unseren Prinzipien treu bleiben und über die gesamten 90 Minuten eine hohe Intensität auf den Platz bringen. Wenn uns das gelingt, haben wir gute Chancen, die Punkte zu Hause zu behalten.“

Abschiedsankündigung und Bonusspiel: Jüngersdorf empfängt Spitzenreiter Aachen Während die Alemannia nach dem späten Punktverlust im Derby gegen Waldenrath den Anschluss an Tabellenführer Südwest Köln verloren hat, gab es bei den Gastgeberinnen unter der Woche eine emotionale Nachricht: Trainer Hans Ohrem wird den Verein zum Saisonende verlassen. Trotz der angespannten Kadersituation und der Nachricht über seinen bevorstehenden Abschied blickt Hans Ohrem dem Duell mit dem Tabellenzweiten kämpferisch, aber realistisch entgegen: „Das Spiel gegen Alemannia Aachen ist im Prinzip ein ‚Bonusspiel‘ für uns. Die Alemannia steht defensiv extrem gut mit der besten Torhüterin der Liga und sie sind stark im Umschaltspiel – das werden wir versuchen zu unterbinden. Wir werden versuchen, uns mit dem weiterhin kleinen Kader dagegenzustemmen. Wir werden sehen, wie die Mannschaft mit der Situation umgeht, dass ich heute mitgeteilt habe, dass ich nach der Saison den Verein verlassen werde.“

Reifeprüfung für den Tabellenführer Am Wochenende kommt es für den ungeschlagene Spitzenreiter aus Köln zu einer kniffligen Auswärtsaufgabe beim SC Straß. Während die Kölnerinnen mit einer beeindruckenden Bilanz einsam ihre Kreise an der Spitze ziehen, konnte Straß zuletzt überraschen. Der deutliche 4:1-Erfolg gegen Merl hat in der Liga aufhorchen lassen und gezeigt, dass die Mannschaft pünktlich zur heißen Phase im Abstiegskampf ihre Topform gefunden hat. Südwest-Trainerin Larissa Schnackertz ist sich der Gefahr bewusst, die vom kommenden Gegner ausgeht, und warnt davor, die Partie im Vorbeigehen zu nehmen: „Straß hat zuletzt wichtige Punkte im Abstiegskampf gesammelt und ist aktuell in einer guten Form. Uns erwartet daher ein hart umkämpftes Spiel. Unsere Mannschaft weiß, was sie erwartet. Solange wir uns auf unsere eigenen Stärken und Abläufe konzentrieren, können wir das Spiel erfolgreich gestalten. Darauf müssen wir unseren Fokus legen.“

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr SC Alemannia Straß Straß DJK Südwest Köln DJK Südwest 15:00 live PUSH

Bödingen will guten Lauf bei Casa España fortsetzen Während die Gastgeberinnen nach der jüngsten Niederlage gegen Bergfried Leverkusen wieder tiefer in den Abstiegskampf gerutscht sind (Platz 8, 18 Punkte), schielt Bödingen (35 Punkte) weiterhin auf die vorderen Plätze. Die Gäste reisen mit einer klaren Zielsetzung an: Den Schwung der letzten Wochen mitnehmen und den dritten Tabellenplatz festigen. Bödingen-Coach Jesse Muambay erinnert sich vor der Partie im Kölner Westen an das erste Aufeinandertreffen der Saison und mahnt seine Mannschaft zur vollsten Konzentration: „Casa ist eine kompakte Mannschaft, das wissen wir noch aus dem Hinspiel. Wir werden das Spiel konzentriert angehen und wollen unseren Lauf weiter fortsetzen. Wir unterschätzen Casa auf keinen Fall und wollen die drei Punkte auswärts mitnehmen.“

Kriselndes Menden empfängt SpoHo Wenn der SV Menden am kommenden Spieltag auf Vorwärts Spoho 98 II trifft, prallen zwei völlig unterschiedliche Welten aufeinander. Die Gastgeberinnen aus Sankt Augustin erleben derzeit eine regelrechte Horrorsaison: Mit neun Niederlagen in Folge ist das Team tief in den Abstiegsstrudel geraten und belegt aktuell mit nur 15 Punkten den zehnten Tabellenplatz. Für Menden ist dieses Heimspiel ein echter Überlebenskampf, bei dem die Negativserie dringend durchbrochen werden muss, um den Anschluss an das rettende Ufer nicht endgültig zu verlieren. Ganz anders ist die Stimmungslage bei der Reserve von Vorwärts Spoho. Die Kölnerinnen stehen mit 24 Punkten gesichert auf dem fünften Platz und können die verbleibenden Partien nutzen, um an Feinheiten zu arbeiten. Bevor der Fokus auf Menden gerückt wird, steht für Spoho jedoch noch ein besonderes Highlight an. Trainer Peter Kolacki blickt auf die kommenden Aufgaben und den geplanten Endspurt: „Wir haben erst noch heute Abend das Spiel gegen den FC. Da wollen wir taktisch und organisatorisch noch mal was ausprobieren. Für die letzten Spiele haben wir uns vorgenommen, uns noch mal spielerisch zu verbessern und möglichst viele Punkte bis zum Saisonende zu holen.“ Während Spoho also den Luxus hat, taktische Experimente zu wagen und ohne den ganz großen Ergebnisdruck aufzuspielen, geht es für Menden um die nackte Existenz in der Mittelrheinliga.

So., 03.05.2026, 15:15 Uhr SV Menden SV Menden Vorwärts Spoho 98 Spoho Köln II 15:15 PUSH