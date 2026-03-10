Bödingen wieder erfolgreich – Südwest souverän

– Foto: Miriam Senft, Till Siemes

Rot-Weiß Merl konnte dank eines souveränen 2:0-Erfolgs über Casa den zweiten Sieg in Folge einfahren und sich auf den fünften Tabellenplatz verbessern. Merls Trainer Jan Schüll sah einen verdienten Erfolg seiner Mannschaft: „Es war das erwartbare schwierige Spiel. Es war ehrlicherweise ein sehr wildes Spiel und wir haben teilweise in der defensiven Zuordnung unsere Schwierigkeiten gehabt. In der Phase haben wir auch Glück, dass Casa die Chancen nicht nutzt. Je länger das Spiel aber dauerte, desto besser wurden wir und Casa wurde ungefährlicher. Letztendlich geht der Sieg in Ordnung, auch wenn wir nicht zufrieden sein dürfen", warnt Schüll am Ende. Für Casa war es nun bereits das neunte Spiel hintereinander, das nicht gewinnen werden konnte.

Südwest dreht in der zweiten Halbzeit auf Ligaprimus Südwest konnte auch das fünfte Spiel in Folge für sich entscheiden und hält damit den Vorsprung auf den Zweiten aus Aachen. Gegen den SV Menden tat man sich in der ersten Halbzeit noch schwer, konnte dann aber in der zweiten Hälfte für klare Verhältnisse sorgen. Trainerin Larissa Schnackertz war mit dem Auftritt ihrer Mannschaft zufrieden: „Wir hatten das Spiel durchgehend unter Kontrolle, waren in der ersten Halbzeit im letzten Drittel aber nicht konsequent genug. In der zweiten Halbzeit haben wir besser und gezielt nach vorne gespielt und durch gute Kombinationen die Tore erzielt. Der Sieg ist insgesamt auch in der Höhe verdient." Die Niederlage gegen Südwest war für Menden nun das sechste verlorene Spiel in Serie.

Aachen lässt Spoho nur kurz hoffen Alemannia Aachen blieb dank eines 4:1-Sieges über Vorwärts Spoho an Spitzenreiter Südwest dran. Gegen die Kölner geriet die Alemannia zwar früh in Rückstand, konnte diesen aber auch schnell egalisieren. Im weiteren Spielverlauf blieb die Alemannia souverän und sicherte sich einen ungefährdeten Heimsieg. Peter Kolacki, Trainer der Gäste, wusste von der großen Herausforderung: „Es war das erwartete schwere Spiel. Auch wenn wir einige gute Akzente setzen konnten, war Aachen einfach einen Ticken cleverer und vor allem schneller."

Bödingen gelingt erster Rückrundensieg Mit zwei Niederlagen gegen die Top-Teams der Liga war der SV Allner-Bödingen in die Rückrunde gestartet. Nun konnte der erste Sieg im Jahr 2026 eingefahren werden. Ein souveräner 3:1-Erfolg in Bröltal reichte dafür. Für Jesse Muambay war der Sieg für sein Team verdient: „In den ersten 20. Minuten war es noch ein ausgeglicheneres Spiel. Dann haben wir aber immer mehr den Druck erhöht und sind in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit haben wir alles unter Kontrolle gehabt und haben es spielerisch sehr gut gemacht. Da muss ich meiner Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen." Für Bröltal war es zwar die dritte Niederlage in Folge, dennoch konnte Trainer Mats Bollmann viel Positives aus dem Spiel mitnehmen: „Von der Einstellung her war das absolut in Ordnung und im Vergleich zu den letzten beiden Spielen eine 180-Grad-Wende", betont Bollmann.

Waldenrath mit klarem Erfolg Der SV Waldenrath konnte einen ungefährdeten 3:0-Sieg gegen Jüngersdorf einfahren. Damit ist auch der erste Rückrundensieg für Waldenrath gesichert. „Einen hochverdienter, wenn auch nicht glanzvoller, Auswärtssieg", beschrieb Waldenraths Trainer Maik Honold das Spiel. „Wir sind nach etwa 15. Minuten ins Spiel gekommen und kamen zum verdienten 1:0. In der Halbzeit haben wir unsere Grundformation etwas angepasst. Das hat uns offensiv sehr gut getan und wir kamen zu zwei weiteren Toren", so Honold weiter. Einen Wermutstropfen gab es dennoch für die Gäste. Jule Weyand brach sich den Mittelfuß und wird mehrere Wochen fehlen. Jüngersdorf-Trainer Hans Ohrem ärgerte sich über die Niederlage: „Ich habe uns in den ersten 30. Minuten besser im Spiel gesehen, aber mit zu wenig Konsequenz vor dem gegnerischen Tor. Das Gegentor fiel aus dem Nichts. In der zweiten Hälfte war Waldenrath besser im Spiel und wir machten individuelle Fehler. Dazu kommen zwei verletzungsbedingte Wechsel. Es ist eine verdiente, aber unnötige Niederlage", stellt Ohrem klar.