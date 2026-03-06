Bödingen möchte ersten Rückrundensieg – Kann Menden Südwest ärgern?

– Foto: Boris Hempel

Am 16. Spieltag der Frauen-Mittelrheinliga stehen mehrere richtungsweisende Begegnungen an. Während Allner-Bödingen nach zwei Niederlagen zum Rückrundenauftakt wieder in die Erfolgsspur finden möchte, will Tabellenführer Südwest seine Spitzenposition festigen. Auch im Mittelfeld versprechen einige Duelle Spannung.

Zu einem Duell der Tabellennachbarn kommt es für Merl und Casa Espana. Beide Teams befinden sich punktgleich im Mittelfeld der Liga. Merl will den Schwung der letzten Woche mitnehmen: „Wir haben eine gelungene Vorbereitung gehabt und sind letzte Woche gut gestartet. Wir möchten gerne die nächsten drei Punkte einfahren. Gerade auf heimischen Rasen, da wir bislang erst einmal zu Hause gewinnen konnten", erklärt Merls Trainer Jan Schüll. Das Hinspiel sollte dabei Motivation genug sein. Damals unterlag Merl mit 3:0.

Nach der starken Hinrunde ist der SV Allner-Bödingen mit zwei Niederlagen in die Rückrunde gestartet. Gegen Bröltal soll nun der erste Sieg folgen. „Wir sind fokussiert, wollen viel Druck ausüben und viel Fußball spielen. Wir möchten am Sonntag wieder einen Lauf starten, wie in der Hinrunde auch. Es geht dabei vor allem um die Konstanz", erklärt Coach Jesse Muambay, der Bröltal keinesfalls unterschätzt: „Wir haben vor jeder Mannschaft in dieser Liga Respekt." Bröltals Trainer Mats Bollmann will vor allem Grundtugenden von seiner Mannschaft sehen: „Wir müssen zum einfachen Fußball zurückkehren, versuchen, unsere Fehler zu minimieren und das abrufen, was uns letztes Jahr ausgezeichnet hat: Kämpfen, rennen und beißen."

Südwest warnt vor Menden Tabellenführer Köln-Südwest geht als Favorit in das Heimspiel gegen Menden. Trotz der aktuellen Serie der Gäste mahnt Trainerin Larissa Schnackertz zur Vorsicht. „Menden hat zwar zur Zeit einen Negativlauf, ist aber nicht zu unterschätzen. Gerade solche Spiele nach einem Trainerwechsel können unangenehm werden. Wir werden das Spiel konzentriert angehen", warnt Trainerin Larissa Schnackertz.

So., 08.03.2026, 15:15 Uhr DJK Südwest Köln DJK Südwest SV Menden SV Menden 15:15 PUSH

Spoho vor schwerer Aufgabe in Aachen Die Zweitvertretung von Vorwärts Spoho steht vor einer schwierigen Aufgabe. Am Sonntag muss man auswärts zum Zweitplatzierten aus Aachen: „Das Spiel gegen Aachen wird eine große Herausforderung. Dennoch hoffen wir darauf, dass wir einen guten Tag erwischen, um zumindest eine gute Rolle spielen zu können", erklärt Peter Kolacki. Die Alemania wiederum möchte an Südwest dranbleiben und geht favorisiert in die Partie.

Waldenrath mit erstem Rückrundenspiel Für den TuS Jüngersdorf steht das zweite Heimspiel der Rückrunde an. Zuletzt gelang ein souveräner 3:0 Sieg gegen Casa. Trainer Hans Ohrem weiß allerdings um die Qualitäten von Waldenrath: „Sie haben eine sehr gut organisierte Defensive und ist auch offensiv immer gefährlich. Ich erwarte ein ähnlich enges Spiel, wie in der Hinrunde, das durch Kleinigkeiten entschieden werden kann." Für die Gäste aus Waldenrath ist es das erste Rückrundenspiel. Maik Hernold, Trainer von Waldenrath, ist die schwere der Aufgabe bewusst: „Uns erwartet ein äußerst anspruchsvoller Gegner. Sie treten aktuell mit viel Selbstvertrauen auf und werden uns alles abverlangen. Ich erwarte ein sehr enges und intensives Spiel. Wir möchten eine stabile, konzentrierte Leistung zeigen und Zählbares mit nach Hause bringen."