Bödingen macht es deutlich – Südwest souverän

Bröltal musste eine bittere Niederlage einstecken – Foto: Boris Hempel

Mit einem klaren 6:0-Erfolg beim Ideal C.F. Casa de España hat die DJK Südwest Köln ihre Vormachtstellung in der Frauen-Mittelrheinliga eindrucksvoll untermauert. Während die Gastgeberinnen mutig begannen, eiste der Spitzenreiter die Partie mit zunehmender Spieldauer abgeklärt ab. DJK-Trainerin Larissa Schnackertz analysierte nach dem Schlusspfiff einen Spielbeginn, der ihrer Elf durchaus Geduld abverlangte: „Das frühe Tor hat uns Sicherheit gegeben, da Casa sehr hoch stand und der Spielaufbau für uns am Anfang nicht einfach war.“ Mit dem Vorsprung im Rücken fanden die Gäste immer bessere spielerische Antworten auf das Pressing der Hausherrinnen. „Mit der Führung im Rücken haben wir gute Lösungen aus den Drucksituationen gefunden und schnell weitere Tore nachgelegt“, so Schnackertz weiter. Besonders erfreulich für das Trainerteam: Die zuletzt oft kritisierte Chancenverwertung war diesmal das Prunkstück des Tabellenführers. Die Trainerin zeigte sich sichtlich erleichtert über die Kaltschnäuzigkeit vor dem Gehäuse: „Insgesamt bin ich mit der Leistung und dem Ergebnis sehr zufrieden. Wir haben uns endlich mit mehr Toren aus unseren erspielten Torchancen belohnt, als es zuletzt der Fall war.“ Durch diesen Kantersieg baut Südwest die Tabellenführung weiter aus und geht mit viel Rückenwind in die kommenden Wochen.

Waldenrath verspielt Führung Am Ende stand ein 2:2-Unentschieden auf der Anzeigetafel, das bei den Gastgebern jedoch für gemischte Gefühle sorgte. Trotz einer komfortablen Führung schaffte es die Viktoria nicht, den Heimsieg über die Zeit zu bringen. Viktoria-Trainer Maik Honold fand nach der Partie deutliche Worte. „Aus Trainersicht war es insgesamt ein Spiel auf fußballerisch eher mäßigem Niveau, geprägt von vielen Fehlpässen und falschen Entscheidungen auf beiden Seiten“, bilanzierte Honold kritisch. Dabei sah es zunächst so aus, als liefe alles nach Plan für die Hausherrinnen: Mit einer 2:0-Führung im Rücken schien der Heimsieg zum Greifen nah. Doch statt Ruhe in die Partie zu bringen, riss der Faden bei der Viktoria völlig ab. „Die Führung hätte eigentlich genügend Stabilität geben müssen. Stattdessen war nach dem zweiten Treffer ein deutlicher Spannungsabfall in meiner Mannschaft zu erkennen“, so Honold weiter. Diese Passivität wurde von Alemannia Straß eiskalt bestraft. Die Gäste bewiesen Moral, kämpften sich zurück in die Begegnung und verdienten sich den Punktgewinn redlich. Honold zollte dem Gegner Respekt: „Straß nutzte diese Phase konsequent aus, wurde von Minute zu Minute stärker und erspielte sich am Ende ein absolut verdientes Unentschieden.“ Für Waldenrath-Straeten ist das Remis eine Lehre in Sachen Fokus und Disziplin. Der Trainer mahnte an, dass man es verpasst habe, „das Spiel ruhig und sauber zu Ende zu bringen“. Man müsse definitiv lernen, über die vollen 90 Minuten konzentriert zu bleiben. Ein positives Fazit zog Honold hingegen an anderer Stelle: Er hob die Leistung des Schiedsrichters hervor, der die schwierige Begegnung souverän, klar und jederzeit fair geleitet habe. In der Tabelle bleibt Waldenrath durch den Punktgewinn zwar auf Rang vier, verliert aber leicht den Anschluss an das Top-Trio der Liga.

Bödingen untermauert Platz Drei Der SV Allner-Bödingen bezwang den SV Bergfried Leverkusen deutlich mit 7:2 und festigte damit eindrucksvoll den dritten Tabellenplatz. Während die Gastgeberinnen ihre spielerische Klasse über 90 Minuten ausspielten, erlebte Bergfried einen Nachmittag zum Vergessen. Bödingens Trainer Jesse Muambay zeigte sich nach dem Schlusspfiff hochzufrieden mit dem Auftritt seiner Elf. „Wir hatten ab der ersten Sekunde das Spiel unter Kontrolle“, bilanzierte Muambay. Sein Team setzte die taktischen Vorgaben konsequent um, ging früh in Führung und baute diese durch „schöne Spielzüge“ kontinuierlich aus. Selbst eine ohnehin schon starke erste Hälfte reichte dem Coach nicht: „Zur Halbzeit haben wir noch einmal kleine Anpassungen gemacht, und das hat auch direkt nach Wiederanpfiff funktioniert.“ Besonders stolz mache ihn die Leistung angesichts der schwierigen Personallage: „Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, da uns auch viele Spielerinnen fehlen.“ Auf der Gegenseite herrschte beim SV Bergfried Leverkusen nach der herben Pleite Ernüchterung. Trainer Sebastian Finster sah einen Bruch im Spiel seiner Mannschaft, der nach einer eigentlich ordentlichen Anfangsphase einsetzte. „Bis zum 1:1 waren wir gut im Spiel und konnten Bödingen weg vom Tor halten“, so Finster. Doch danach verlor Leverkusen völlig den Faden: „Wir sind Stück für Stück eingebrochen und haben es nicht geschafft, uns auf die langen Bälle von Bödingen einzustellen.“ Für den Coach war es ein Rückschlag, der schmerzte: „Es ist das erste Spiel der Saison, wo man sagen muss, dass ich über den Verlauf enttäuscht bin.“

Bröltal mit bitterer Niederlage Mit einem knappen 2:1-Erfolg gegen den TuS Homburg-Bröltal verschafft sich die Zweitvertretung von Vorwärts Spoho Köln ordentlich Luft im Tabellenkeller. Während in Köln gejubelt wurde, herrschte auf Seiten der Gäste große Enttäuschung. Spoho-Coach Peter Kolacki war nach dem Schlusspfiff sichtlich erleichtert. Er sah eine geschlossene Einheit auf dem Platz: „Es war das erwartet schwere Spiel. Durch eine wirklich gute Mannschaftsleistung konnten wir die drei Punkte holen.“ Besonders hob er hervor, dass das Pendel diesmal in Richtung der Domstädterinnen ausschlug: „Anders als in den letzten Wochen hatten wir endlich auch mal das Spielglück auf unserer Seite. Spielerisch war es wieder eine Steigerung. Es kann gerne so weitergehen.“ Ganz anders fiel die Analyse bei Bröltals Trainer Mats Bollmann aus, der nach dem Abpfiff vor allem als Seelentröster gefragt war. Er sah sein Team trotz der Niederlage als die spielbestimmende Mannschaft und haderte massiv mit dem Schicksal. „Ich kann die Trauer der Mädels verstehen. Sie haben heute einen Wahnsinnsjob abgeliefert“, so Bollmann. Für ihn war die Tabellensituation der entscheidende psychologische Faktor: „Wenn wir zwei Plätze weiter oben stehen würden, gewinnen wir 5:1 oder 5:2. Darüber hätte sich Spoho nicht beschweren können.“

Jüngersdorf unterliegt beim Effzeh In einer Partie, die aufgrund des Gaststatus der Kölnerinnen ohne Auswirkungen auf das offizielle Tableau blieb, setzte sich der 1. FC Köln III deutlich mit 4:0 gegen den TuS Jüngersdorf-Stütgerloch durch. Trainer Hans Ohrem ging gewohnt sachlich mit dem Resultat um und stellte die strategischen Ziele über das nackte Ergebnis. „Da gibt es nicht viel zu sagen… verdienter Sieg für die FC-Mädels“, konstatierte Ohrem kurz und knapp. Für den TuS stand die Partie unter dem Motto „Belastungssteuerung und Experimentierfreude“. Statt auf das Stammpersonal zu setzen, nutzte das Trainerteam die 90 Minuten für eine weitreichende Rotation: „Bei uns wurden alle angeschlagenen Spielerinnen geschont bzw. rotiert und ein neues Spielsystem getestet.“ Trotz der Gegentore blickt Ohrem positiv auf den Ausflug nach Köln zurück, da die wichtigsten Ziele erreicht wurden: „Erkenntnisse gesammelt und zumindest gab es keine neuen langfristigen Ausfälle.“