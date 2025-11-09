❗️Böckinger Derby unter besonderem Vorzeichen❗️

Der FC Union Heilbronn empfängt am morgigen Sonntag bereits um 14:30 Uhr die TG Böckingen zum Nachbarschaftsduell in der ERBE-Arena. Es ist nicht nur das Duell der zwei formstärksten Teams (TG holte 13 Punkte aus den letzten 5 Spielen, unser FCU 12), sondern auch das Gedenkspiel an den kürzlich verstorbenen Leonardo Olivieri, der den Fußball in Böckingen über viele Jahre prägte.

Die TG Böckingen belegt derzeit den dritten Tabellenplatz mit 22 Punkten aus den ersten 11 Saisonspielen bei einem Torverhältnis von 30:12 Toren. Der Rückstand auf Platz 2 beträgt gerade einmal zwei Punkte, auf die Spitze vier. Nach zwei Siegen und einem Unentschieden zum Auftakt folgte eine überraschende 4:0-Niederlage gegen die SGM Markelsheim/Elpersheim. Doch es blieb ein einmaliger Ausrutscher, denn es folgten seitdem vier Siege und drei Unentschieden. Nimmt man die Pokalspiele hinzu, blieb die TG zuletzt neun Pflichtspiele unbesiegt.