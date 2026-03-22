Böckingen zieht wildes Kellerduell

Der SC Böckingen hat im wichtigen Kellerduell gegen den SV Heilbronn am Leinbach II einen enorm wichtigen 4:2-Erfolg eingefahren. In einem Spiel, das alles zu bieten hatte: Traumtore, Elfmeter, Wendungen und einen starken Team-Auftritt.

Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr und wurden früh belohnt. 11. Minute: Umut Zeren setzt sich stark über außen durch und legt clever zurück auf Erion Uka. Dieser behält die Übersicht und spielt weiter zu Efekan Cevlik, der nicht lange zögert und den Ball trocken in die linke Ecke hämmert – 1:0.

Nur zwei Minuten später folgte der nächste Nadelstich.

13. Minute: Diesmal ist es Erion Uka selbst, der über außen kommt und auf Cevlik ablegt. Der zeigt seine Klasse, hebt den Ball gefühlvoll hinter die Abwehrkette auf James Bairstrow. Der nimmt den Ball direkt und vollendet eiskalt zum 2:0, ein Traumstart für den SCB.

In der Anfangsphase dominierte Böckingen klar und hätte gut und gerne höher führen können. Chancen waren da, doch die Konsequenz im Abschluss ließ etwas nach.

Heilbronn kämpft sich zurück

Mit zunehmender Spielzeit fand der SV Heilbronn besser ins Spiel und wurde belohnt.

37. Minute: Benjamin Brittner zieht an Lars Garbe vorbei, der einen Schritt zu spät kommt und ihn zu Fall bringt. Klare Sache: Elfmeter. Kyoma Frei übernimmt Verantwortung und verlädt Garbe souverän – 2:1.

Kurz vor der Pause dann der nächste Rückschlag für Böckingen.

45. Minute: Can Öztürk wird nach einem Foul von Paul Junker im Strafraum gelegt wieder Elfmeter. Erneut tritt Kyoma Frei an. Diesmal ahnt Lars Garbe die Ecke, ist sogar noch am Ball, kann den Einschlag aber nicht verhindern – 2:2. Bitterer Zeitpunkt für den Ausgleich.

Uka bringt Böckingen zurück auf Kurs

Nach der Pause entwickelte sich ein engeres Spiel, in dem beide Teams um die Kontrolle kämpften. Doch Böckingen fand den entscheidenden Moment.

64. Minute: Ibrahim Bingöl bringt den Ball scharf in die Mitte. Niklas Ülzhöfers Abschluss wird geblockt, doch der Abpraller landet bei Erion Uka. Der fackelt nicht lange und schiebt ein – 3:2.

Mit der erneuten Führung im Rücken übernahm der SC Böckingen wieder mehr Kontrolle und ließ defensiv weniger zu.

Konter setzt den Schlusspunkt

Die endgültige Entscheidung fiel kurz vor Schluss und begann beim eigenen Torwart.

86. Minute: Lars Garbe fängt eine Flanke sicher ab und schaltet blitzschnell um. Sein langer Ball findet perfekt Elmir Krasniqi auf außen. Der zieht Richtung Tor, behält die Übersicht und legt in den Rückraum. Erion Uka lässt clever durch für Niklas Ülzhöfer, der den Ball platziert im Tor versenkt – 4:2. Ein Bilderbuch-Konter!

Spielverlauf im Überblick

Es war ein echtes Wechselbad der Gefühle:

Die ersten 25 Minuten gehörten klar dem SC Böckingen, der eigentlich höher als 2:0 führen musste. Danach übernahm der SV Heilbronn das Kommando, erspielte sich zahlreiche Chancen und kam mit zwei Elfmetern zurück ins Spiel.

In der zweiten Hälfte war die Partie zunächst ausgeglichen, doch nach dem 3:2 zog der SC Böckingen das Spiel wieder auf seine Seite und gewann am Ende verdient.

Ausblick :

Der SC Böckingen will den Schwung mitnehmen und spielt bereits nächste Woche wieder zuhause:

Sonntag, 29.03.2026 – 15:00 Uhr

vs. Aramäer Heilbronn II

Der SV Heilbronn am Leinbach II hat zunächst spielfrei, bevor es nach der Osterpause weitergeht:

Sonntag, 12.04.2026 – 13:00 Uhr

auswärts bei den Aramäer Heilbronn II

Ein Sieg, der im Tabellenkeller enorm wichtig ist und zeigt, dass der SC Böckingen lebt.