Böckingen verliert kurz vor Schluss in Horkheim

In einem wenig ansehnlichen Spiel musste sich der SC Böckingen auswärts bei NK Croatia Heilbronn mit 0:1 geschlagen geben. Die Bedingungen auf dem Platz in Horkheim ließen kaum Raum für gepflegtes Kurzpassspiel – stattdessen dominierten lange Bälle, die entweder abgefangen oder zu ungenau gespielt wurden. Beide Mannschaften taten sich schwer, zwingende Aktionen zu kreieren, was zu einer ereignisarmen Partie führte.