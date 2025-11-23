Böckingen verliert in Flein

Der SC Böckingen musste sich am Sonntag beim TV Flein II knapp mit 2:1 geschlagen geben. In einer umkämpften Partie auf teils vereistem Kunstrasen bestimmten Zweikämpfe, lange Bälle und intensive Laufduelle das Spielgeschehen.

Nach einer sehenswerten Ballstafette im Mittelfeld landet der Ball bei Erion Uka. Dieser schaltet blitzschnell und schickt einen perfekten langen Ball in die Tiefe. Flein-Keeper Marvin Häffner kommt weit aus seinem Tor, will die Situation klären – doch Alban Pllana ist einen Schritt schneller, spitzelt das Leder am Torwart vorbei und schiebt souverän zum 0:1 ein. Ein starker Start des SCB.

44. Minute – Der Ausgleich für Flein

Kurz vor der Pause schlägt der TV Flein II zurück: Angriff über die linke Seite, Noah Gebhardt bringt eine scharfe Flanke in den Strafraum. Der Ball segelt über Ibrahim Bingöl hinweg und landet bei Tom Throm, der das Spielgerät technisch sauber annimmt und platziert ins rechte Eck einschießt – 1:1.

52. Minute – Flein dreht das Spiel: 2:1

Ein Fehler im Aufbauspiel bringt die Böckinger erneut in Bedrängnis. David Strähle erobert den Ball und schließt sofort ab. SCB-Keeper Lars Garbe pariert zunächst, doch der Abpraller fällt direkt vor die Füße von Linus Grote, der den Ball problemlos ins leere Tor schiebt. Die Gastgeber führen – 2:1.

76. Minute – Fast der Ausgleich, aber Tor zählt nich

Nach einer SCB-Ecke von Niklas Ülzhöfer, die scharf direkt aufs Tor gezogen ist, steigt Häffner zum Klären hoch – wird dabei jedoch von Ibrahim Bingöl bedrängt. Der Torwart kommt nicht an den Ball, die Ecke landet im Netz. Doch Schiedsrichter Sven Kühner erkennt den Treffer ab, da Häffner im Luftduell regelwidrig behindert wurde. Bitter für den SCB.

91. Minute – Gelb-Rot für Flein

Der bereits verwarnte Noah Gebhardt geht zu hart in den Zweikampf, begeht ein Foul und schlägt anschließend den Ball weg – klare Gelb-Rote Karte. Flein muss die Schlussphase zu zehnt überstehen.

92. Minute – Wahnsinns-Schlussphase, aber ohne Happy End

Der SC Böckingen wirft alles nach vorne, doch das Risiko öffnet Räume für Fleiner Konter. Arlind Haziri unterbindet den Gegenstoß eigentlich stark, verliert den Ball dann aber unglücklich wieder an Linus Grote, der frei vor Garbe auftaucht. Garbe pariert, doch der Ball springt zu Petrica Balasoiu, der den Abschluss völlig verzieht – eine sichere Entscheidung bleibt aus. Kurz darauf ist Schluss.

Fazit

Ein hart umkämpftes Spiel, in dem beide Mannschaften alles reinwarfen. Der vereiste Kunstrasen machte die Partie zusätzlich schwierig – immer wieder kam es zu Ausrutschern und unkontrollierten Aktionen. Am Ende entscheidet ein Detail, und der SC Böckingen fährt trotz guter Leistung ohne Punkte nach Hause.

Ausblick

TV Flein II tritt kommenden Sonntag um 13:00 Uhr auswärts bei den Aramäern Heilbronn II an.

Der SC Böckingen empfängt am Sonntag um 14:30 Uhr den SSV Klingenberg, bevor es für beide Teams in die Winterpause geht.