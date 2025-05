Böckingen unterliegt Klingenberg

Der SC Böckingen musste sich am Sonntag im Heimspiel dem SSV Klingenberg mit 0:3 geschlagen geben. Eine bittere Niederlage, die vor allem durch verpasste Chancen und unglückliche Spielverläufe geprägt war. Dabei war die Partie lange offen, bis das zweite Tor den Gästen endgültig Aufwind gab.

Schon in der 18. Minute ging der SSV Klingenberg in Führung: Michele Pupo setzte sich im Mittelfeld stark durch und legte mustergültig auf Antonio De Luca ab, der frei vor dem Tor cool blieb und zum 0:1 einschob. Böckingen ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und spielte in der Folgezeit mutig mit.

Ein umstrittener Elfmeter in der 56. Minute hätte beinahe die Vorentscheidung gebracht. Niklas Ülzhöfer brachte Evangelos Tsatsakis im Strafraum zu Fall. Michele Pupo trat an, zielte in die linke Ecke, doch SC-Keeper Stevan Martic ahnte die Ecke und parierte stark – die Hoffnung auf einen möglichen Ausgleich blieb damit erhalten.