Böckingen unterliegt beim Tabellenführer

Trotz einer engagierten Vorstellung und einer gut eingestellten Mannschaft von Trainer Adrian Kahlert musste sich der SC Böckingen am Sonntag dem Spitzenreiter SSV Auenstein mit 2:0 geschlagen geben. Die Böckinger hielten lange gut mit und zeigten, warum sie auch gegen die Topteams der Liga mithalten können, doch am Ende war die individuelle Klasse der Hausherren entscheidend.

Die erste gefährliche Aktion der Partie gehörte den Gastgebern in der 41. Minute: Boban Zdjelar zog aus kurzer Distanz ab, doch SCB-Keeper Stevan Martic parierte stark. Der Ball ging hoch in die Luft, und gerade als es brenzlig wurde, klärte Niklas Ülzhöfer spektakulär auf der Linie – ein echter Rettungsakt.

Kurz vor der Pause bot sich dem SC Böckingen sogar die Chance zur Führung. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte warf Ibrahim Bingöl einen langen Einwurf in den Strafraum, wo Hamza Naif aus spitzem Winkel abschloss – der Ball strich jedoch haarscharf am Tor vorbei.