Böckingen mit Niederlage beim Tabellenführer

Der SC Böckingen musste sich am Sonntagnachmittag beim souveränen Tabellenführer SSV Auenstein deutlich mit 6:1 geschlagen geben. Nach einer schwachen ersten Halbzeit war die Partie bereits früh entschieden, auch wenn sich der SC im zweiten Durchgang stabilisieren konnte.

Bereits nach drei Minuten war der Matchplan des SC Böckingen über den Haufen geworfen. Noel Geiger setzte sich auf der linken Seite durch, legte den Ball quer auf Boban Zdjelar, der völlig frei zum 1:0 einschob. Die Gastgeber blieben anschließend spielbestimmend und ließen den Ball ruhig durch die eigenen Reihen laufen, während Böckingen kaum in die Zweikämpfe kam.

In der 27. Minute folgte das 2:0: Hasan Alsaghir konnte eine Hereingabe nicht entscheidend klären, Domenico Ciccarello setzte nach, legte zu Geiger ab – und der zog aus 25 Metern ab. SC-Torwart Lars Garbe war zwar noch mit den Fingerspitzen am Ball, konnte den Schuss aber nur an die Unterkante der Latte lenken, von wo aus der Ball ins Tor sprang.

Nur zwei Minuten später erhöhte Auenstein weiter. Eine Flanke von Geiger wurde von Nicolai Hönnige unglücklich abgefälscht, Garbe parierte zunächst gegen Zdjelar, doch der Abpraller landete erneut bei Geiger, der kompromisslos zum 3:0 einschoss (29.). Kurz vor der Pause hätte Zdjelar per Elfmeter sogar das 4:0 erzielen können, traf jedoch nur die Latte (41.).

Böckingen stabiler nach der Pause – aber ohne Chance auf Punkte

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der SC Böckingen verbessert, doch Auenstein blieb effizient. Eine Ecke von Baris Gündogdu in der 53. Minute wurde nicht konsequent geklärt, sodass Adrian Haradinaj aus kurzer Distanz auf 4:0 stellte.

Ein Lichtblick dann in der 60. Minute: Nach einem Freistoß von Niklas Ülzhöfer hinter die Abwehr lief Ibrahim Bingöl durch und überlupfte Torwart Aaron Werner sehenswert zum 4:1-Anschlusstreffer. Der SC hatte in dieser Phase seine beste Phase, stand defensiv kompakter und war in den Zweikämpfen präsenter.

Doch in der Schlussphase machte der Spitzenreiter alles klar. In der 87. Minute zog Ulac Uzun aus 20 Metern ab, der Ball wurde von Stevan Martic unglücklich abgefälscht und landete unhaltbar unter der Latte – 5:1. Nur eine Minute später unterlief Keeper Lars Garbe auf dem unebenen Rasen ein Missgeschick: Sein Abschlag versprang, landete direkt bei Robin Haradinaj, der eiskalt über Garbe hinweg zum 6:1-Endstand lupfte.

Fazit:

Der SSV Auenstein gewinnt hochverdient gegen den SC Böckingen, der vor allem im ersten Durchgang viel zu passiv agierte und kaum Entlastung fand. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich das Team zwar stabiler und ließ weniger zu, doch der Tabellenführer spielte die Partie souverän zu Ende. Nur nach dem Gegentreffer hatte Auenstein kurzzeitig den Faden verloren, fand aber schnell zurück in den Rhythmus und schraubte das Ergebnis weiter in die Höhe.

Mit dem Sieg baut der SSV Auenstein seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf acht Punkte aus – auch wenn die Sport-Union Neckarsulm II noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand hat.

Ausblick:

Der SSV Auenstein gastiert am kommenden Sonntag (14:30 Uhr) bei den Aramäern Heilbronn II auf dem Nebenplatz des Frankenstadions.

Der SC Böckingen empfängt zeitgleich die SGM Abstatt/Ilsfeld. Beide Teams stehen punktgleich bei sechs Zählern – ein echtes Kellerduell, in dem Böckingen unbedingt punkten muss, um nicht weiter den Anschluss zu verlieren.