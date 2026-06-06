Böckingen feiert erfolgreichen Saisonabschluss

Die Mannschaft des SC Böckingen nach dem 1:3 Treffer. – Foto: SC Fotograf

Mit einem verdienten 3:2-Auswärtssieg beim SSV Klingenberg hat der SC Böckingen die Saison 2025/26 erfolgreich beendet. In einer über weite Strecken kontrollierten Partie mussten die Gäste am Ende zwar noch einmal zittern, brachten die drei Punkte aber über die Zeit und krönten damit eine starke Rückrunde.

Auch danach blieb Böckingen die gefährlichere Mannschaft. In der 36. Minute folgte der nächste starke Angriff. Efekan Cevlik spielte einen präzisen Ball hinter die Abwehrkette. Erion Uka erreichte den Pass und bewies erneut Übersicht. Statt selbst abzuschließen, legte er quer auf Mohammad Mohammad. Dessen Schuss fand den Weg ins Tor. Für SSV-Keeper Andree Burda gab es aufgrund der vielen Spieler vor ihm kaum eine Sicht auf den Ball – das verdiente 0:2.

Die erste Hälfte gehörte klar dem SC Böckingen. Defensiv ließ man kaum etwas zu und setzte offensiv immer wieder gefährliche Nadelstiche. Die Führung fiel in der 20. Minute nach einem sehenswert herausgespielten Angriff. Ein langer Ball wurde von Elmir Krasniqi stark verarbeitet, der anschließend mit der Hacke auf Erion Uka weiterleitete. Uka marschierte in Richtung Tor und legte im richtigen Moment quer auf Krasniqi. Dieser täuschte den Abschluss zunächst an, schickte mit einer Schussfinte gleich zwei Klingenberger Verteidiger ins Leere und schob den Ball anschließend souverän zum 0:1 ins untere Eck.

Mit dieser Führung ging es in die Halbzeitpause.

Auch nach dem Seitenwechsel hatte der SC Böckingen die Partie weitgehend unter Kontrolle. Der SSV Klingenberg wurde vor allem durch Standardsituationen gefährlich, aus dem Spiel heraus ließ die Böckinger Defensive nur wenig zu.

Dennoch kamen die Gastgeber in der 77. Minute zurück in die Partie. Evangelos Tsatsakis eroberte einen langen Ball und setzte sich anschließend gegen Umut Zeren durch. Alleine vor Lars Garbe angekommen, spielte er uneigennützig quer auf Aaron Joseph. Paul Junker kam mit einer beherzten Grätsche zwar noch beinahe an den Ball, konnte den Treffer aber nicht mehr verhindern. Nur noch 1:2.

Die Schlussphase wurde nun deutlich offener. Doch der SC Böckingen fand die passende Antwort. In der 84. Minute traf Erion Uka zunächst mit einem Abschluss die Latte. Der Abpraller landete nahe der Eckfahne bei Fred Charbonnier, der den Ball zurück auf Efekan Cevlik legte. Dessen Schuss wurde zunächst geblockt, doch der Ball sprang direkt vor die Füße von Niklas Ülzhöfer. Der fackelte nicht lange und jagte den Ball mit einem Traumtor in den Winkel zum 1:3.

Wer dachte, die Partie sei damit entschieden, wurde jedoch schnell eines Besseren belehrt. In der 89. Minute sorgte eine unglückliche Situation nochmals für Spannung. Nach einer Flanke waren sich Paul Junker und Ibrahim Bingöl uneinig, wer den Ball klären sollte. Dadurch wurde die Hereingabe nicht sauber verteidigt und Aaron Joseph kam an den Ball. Dieser blieb cool und lupfte den Ball über den herausstürmenden Lars Garbe zum 2:3-Anschlusstreffer.

In den verbleibenden Minuten warf der SSV Klingenberg noch einmal alles nach vorne. Doch der SC Böckingen verteidigte nun wieder konzentriert und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

Am Ende steht ein verdienter Auswärtssieg in einem guten Fußballspiel, das zum Ende hin noch einmal unnötig spannend wurde. Über weite Strecken kontrollierte Böckingen die Partie, ließ defensiv wenig zu und verdiente sich die drei Punkte durch eine starke Mannschaftsleistung.

Mit diesem Erfolg beendet der SC Böckingen die Saison auf einem starken 7. Tabellenplatz. Besonders bemerkenswert ist dabei die Entwicklung im Saisonverlauf. Nach einer schwierigen Hinrunde und lediglich Rang 9 in der Hinrundentabelle gelang es der Mannschaft, das Ruder herumzureißen. In der Rückrunde gehörte der SC mit Platz 4 zu den stärksten Teams der Liga. Diese Entwicklung macht Mut und sorgt dafür, dass Mannschaft, Trainerteam und Umfeld mit einem guten Gefühl in die kommende Saison gehen können.

Auch der SSV Klingenberg darf auf eine erfolgreiche Spielzeit zurückblicken. Mit dem 5. Tabellenplatz verbessert sich die Mannschaft deutlich gegenüber der Vorsaison, als man lediglich Rang 9 belegte.

Damit endet die Saison 2025/26. Für den SC Böckingen bleibt nach einer starken zweiten Saisonhälfte die Erkenntnis, dass die Mannschaft großes Potenzial besitzt und mit dieser Entwicklung optimistisch auf die kommende Spielzeit blicken darf.