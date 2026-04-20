Böckingen feiert Arbeitssieg

Arlind Haziri und Niklas Ülzhöfer im Dialog – Foto: SC Fotograf

Der SC Böckingen bleibt weiter in starker Form und feiert mit einem 2:1-Erfolg gegen NK Croatia Heilbronn den dritten Sieg in Serie. In einer intensiven Partie zeigte die Mannschaft vor allem offensiv die reifere Leistung und belohnte sich am Ende verdient.

Bereits in der 2. Minute setzte der SC ein frühes Ausrufezeichen: James Bairstrow spielte einen überragenden Steckpass auf Elmir Krasniqi, der alleine auf Keeper Blagoja Velichkovski zulief. Mit einer starken Körpertäuschung ließ er den Torhüter aussteigen und schob eiskalt zum 1:0 ein.

In der Folge hatte NK Croatia zwar etwas mehr Ballbesitz, doch Böckingen blieb gefährlicher. Kurz vor der Pause (43.) prüfte Umut Zeren den gegnerischen Keeper mit einem wuchtigen Abschluss, doch Velichkovski konnte zur Ecke klären.

Stark kombiniert zum 2:0

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der SC Böckingen in der 51. Minute: Über mehrere Stationen kombinierte sich das Team sehenswert durch die Defensive. Nicolai Hönnige brachte den Ball scharf durch den Strafraum, Velichkovski verschätzte sich, und Umut Zeren schob ins leere Tor zum 2:0 ein.

Doch NK Croatia gab sich nicht geschlagen. In der 57. Minute führte ein Freistoß zum Anschluss: Stevan Martic konnte den Ball nicht festhalten, und Dragan Cvijetic drückte den Abpraller zum 2:1 über die Linie.

Rote Karte als Wendepunkt

In der 69. Minute folgte die Schlüsselszene: Erion Uka war frei durch, wurde jedoch von Samir Mehmedovic als letzter Mann zu Fall gebracht – klare Rote Karte. In Überzahl erspielte sich Böckingen mehrere Chancen, verpasste jedoch die Vorentscheidung.

Die größte Gelegenheit hatte erneut Zeren in der 75. Minute: Nach einer Flanke nahm er den Ball direkt, doch Velichkovski parierte stark und lenkte den Ball an den Pfosten.

Souverän zum verdienten Sieg

In der Schlussphase versuchte NK Croatia noch einmal Druck aufzubauen, doch die Böckinger Defensive ließ kaum gefährliche Aktionen zu. So blieb es beim verdienten 2:1-Erfolg für den SC, der damit bis auf einen Punkt an NK Croatia in der Tabelle heranrückt.

Ausblick

Am kommenden Sonntag reist der SC Böckingen zu den Sportfreunden Neckarwestheim (Anstoß 15 Uhr), während NK Croatia Heilbronn zuhause die Aramäer Heilbronn II empfängt – ebenfalls um 15 Uhr.