Böckingen Derby wird zur Herzensangelegenheit Spendenaktion für Leo

Wenn am Sonntag, den 09.11.2025, um 14:30 Uhr in der ERBE-Arena das traditionsreiche Böckinger-Derby angepfiffen wird, geht es um weit mehr als nur um Fußball. Es geht um Zusammenhalt, Erinnerung und ein starkes Zeichen der Gemeinschaft – für einen von uns: Leonardo Olivieri. Die Nachricht seines plötzlichen Todes hat uns alle tief getroffen. Leo war nicht nur ein großartiger Mitspieler, engagierter Jugendtrainer und leidenschaftlicher Böckinger – er war ein Freund, ein Mensch mit Herz, Energie und einem Lächeln, das ansteckte. Von klein auf trug er das Trikot der Union, lebte den Verein und prägte Generationen junger Spieler. Sein Verlust hinterlässt eine Lücke, die Worte kaum fassen können.

Doch die Böckinger Fußballfamilie steht zusammen. Gemeinsam mit der TG Böckingen haben wir beschlossen, das diesjährige Derby Leo zu widmen und seine Frau und drei Kinder zu unterstützen. Alle Einnahmen des Spiels werden vollständig gespendet. Sonder-Eintrittspreise für den guten Zweck