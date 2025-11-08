Böckingen Derby wird zur Herzensangelegenheit Spendenaktion für Leo

Wenn am Sonntag, den 09.11.2025, um 14:30 Uhr in der ERBE-Arena das traditionsreiche Böckinger-Derby angepfiffen wird, geht es um weit mehr als nur um Fußball. Es geht um Zusammenhalt, Erinnerung und ein starkes Zeichen der Gemeinschaft – für einen von uns: Leonardo Olivieri.
Die Nachricht seines plötzlichen Todes hat uns alle tief getroffen. Leo war nicht nur ein großartiger Mitspieler, engagierter Jugendtrainer und leidenschaftlicher Böckinger – er war ein Freund, ein Mensch mit Herz, Energie und einem Lächeln, das ansteckte. Von klein auf trug er das Trikot der Union, lebte den Verein und prägte Generationen junger Spieler. Sein Verlust hinterlässt eine Lücke, die Worte kaum fassen können.
Doch die Böckinger Fußballfamilie steht zusammen. Gemeinsam mit der TG Böckingen haben wir beschlossen, das diesjährige Derby Leo zu widmen und seine Frau und drei Kinder zu unterstützen. Alle Einnahmen des Spiels werden vollständig gespendet.
Sonder-Eintrittspreise für den guten Zweck
Das Derby verspricht nicht nur sportliche Spannung und Emotionen auf dem Platz, sondern auch viele besondere Aktionen rund um das Spiel. Beispielsweise werden unter allen Eintrittskarten ein Trikot des 1. FC Nürnberg mit der Originalunterschrift von Miroslav Klose, ein Trikot der TSG Hoffenheim und fünf Spielscheine der Silvester-Millionen-Lotterie (gespendet von unserem Silber-Partner Lotto BW) verlost. Weitere Highlights folgen in den nächsten Tagen.
Ab nächsten Dienstag, den 04.11. startet der Vorverkauf der Eintrittskarten in unserem Vereinsheim Da Cicerone. Kommt zum Böckinger-Derby in die ERBE-Arena, bringt Freunde und Familie mit und helft uns, Leos Familie in dieser schweren Zeit beizustehen.
Denn manchmal ist ein Fußballspiel mehr als nur 90 Minuten: Es ist ein Zeichen von Herz, Hoffnung und Gemeinschaft.