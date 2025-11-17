Böck kündigt Abschied an Bezirks-Spielleiter von Mittelfranken tritt beim Bezirkstag 2026 nicht mehr an

Mit dem Kreistag Donau/Isar hat der Bayerische Fußball-Verband (BFV) in dieser Woche sein Wahljahr eingeleitet. Wenn die Delegierten im Bezirk Mittelfranken am 21. März 2026 im Schwabacher Markgrafensaal ihre Führungsriege wählen, wird Bezirks-Spielleiter Felix Böck nicht mehr kandidieren.

Böck erklärte, dass seine Entscheidung in den vergangenen Monaten gereift sei und sich nach einem intensiven Austausch mit Bezirks-Vorsitzendem Uwe Mauckner endgültig gefestigt habe. „Dies jetzt offiziell zu machen, ist wichtig, um mit der nötigen Zeit bis hin zum Bezirkstag im März eine Nachfolgeregelung zu finden“, so der 32-Jährige, der sein Amt bis zur Wahl weiter ausüben wird. Böck hatte die Position zur Saison 2023/24 von Thomas Jäger übernommen.

In seiner Erklärung betonte er, wie sehr ihm die Aufgabe am Herzen gelegen habe. Er sei dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen, auch wenn nicht immer alle Erwartungen vollständig zu erfüllen gewesen seien. „Ich habe stets versucht, für unsere Vereine und deren Anliegen da zu sein. Das hat mein Handeln bestimmt und wird es auch bis in den März hinein“, sagte Böck.