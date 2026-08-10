Böbs-Dreierpack: Reinfeld zerlegt Aufsteiger schon vor der Pause

Der SV Preußen Reinfeld gewinnt beim Türkischen SV Lübeck mit 5:0 und setzt seinen perfekten Saisonstart fort. Ben Böbs trifft dreimal, die Preußen stehen nach drei Siegen aus drei Spielen an der Spitze der Landesliga Holstein.
Drei Spiele, drei Siege – und diesmal auch noch ohne Gegentor: SV Preußen Reinfeld hat seinen starken Start in die Landesliga Holstein fortgesetzt. Beim Aufsteiger Türkischer SV Lübeck gewann die Mannschaft von Trainer Axel Junker deutlich mit 5:0 (4:0). Mann des Tages war Ben Böbs, der bereits vor der Pause einen Dreierpack schnürte.
„Das war heute ein weiterer Schritt in die richtige Richtung“, sagte Reinfelds Co-Trainer Ronny Boelke nach dem Abpfiff. Seine Mannschaft benötigte gerade einmal zehn Minuten, um die Partie in die gewünschte Richtung zu lenken. Böbs erzielte das 1:0 und legte nach einer halben Stunde seinen zweiten Treffer nach.
Für den Aufsteiger, der von Mustafa Bayrak und Deniz Eren betreut wird, kam es anschließend noch härter. Nur vier Minuten nach dem 0:2 erhöhte Antonius Jasmund auf 3:0. Noch vor dem Seitenwechsel schlug Böbs zum dritten Mal zu und machte mit seinem Treffer in der 41. Minute den Reinfelder Traumstart perfekt.
„Wir führen zur Halbzeit bereits 4:0 und machen über weite Strecken ein sehr gutes Spiel“, zeigte sich Boelke mit dem Auftritt zufrieden.
Nach dem Seitenwechsel musste Reinfeld nicht mehr ins volle Risiko gehen. Der Gast kontrollierte seinen deutlichen Vorsprung und setzte in der 62. Minute dennoch einen weiteren Treffer drauf. Luca Brügmann erzielte das 5:0 und sorgte damit früh für den Endstand.
Mindestens genauso wichtig wie die fünf Treffer war für die Reinfelder Verantwortlichen die Arbeit gegen den Ball. Im vorherigen Ligaspiel hatte der Oberliga-Absteiger trotz eines Sieges drei Gegentreffer hinnehmen müssen. Diesmal blieb das eigene Tor sauber.
„Nach den drei Gegentoren im letzten Spiel freut uns besonders, dass wir diesmal auch hinten die Null halten“, betonte Boelke. Tatsächlich hatte Reinfeld bereits in der vergangenen Oberliga-Saison offensive Qualität gezeigt: Beim 3:1 gegen Nordmark Satrup im Mai gehörte Böbs ebenfalls zu den Torschützen.
Für Reinfeld rundete der klare Erfolg eine erfolgreiche englische Woche ab. „Drei Spiele in einer Woche, drei Siege – damit können wir sehr zufrieden sein“, sagte Boelke. Ausruhen soll sich die Mannschaft auf der perfekten Bilanz allerdings nicht: „Jetzt gilt es, diesen Weg weiterzugehen.“
Mit neun Punkten und 16:4 Toren führt Reinfeld nach dem dritten Spiel die Tabelle an. Punktgleich folgen der Eichholzer SV und der VfR Horst, die ebenfalls ihre ersten drei Partien gewonnen haben. Für den Türkischen SV verlief dagegen die Rückkehr in die Landesliga ernüchternd: Nach seinem ersten Saisonspiel steht der Aufsteiger mit null Punkten und 0:5 Toren da.
Türkischer SV Lübeck – SV Preußen Reinfeld 0:5
Türkischer SV Lübeck: Mustafa Bayirci, Selcuk Rinal (67. Kaniwar Ismail), Mehmet Aynaci (74. Ali Taha), Hayri Akcasu, Enes Dagli, Ugur Dagli (63. Efe Emrah Gökgöz), Sergen Tarim (74. Mustafa Taha Karatas), Yusuf Muhammed Yildiz (58. Ergrün Efe Erkan), Rafique Dwaah, Eray Korkmaz, Furkan Kalfa - Trainer: Mustafa Bayrak - Trainer: Deniz Eren
SV Preußen Reinfeld: Daniel Marco, Christoph Böckelmann (76. Guy-Aaron Batchadji), Tim Vogel, Ben Böbs, Marwin Miljic (64. Henry Lennox Wyludda), Luca Brügmann (76. Mika Ole Czeschel), Marcel Möller, Kamel Ejleh (64. Jeremy Leandro Liebe), Dominik Möller, Felix Kaben (64. Mohammed Al Ali), Antonius Jasmund - Trainer: Axel Junker
Schiedsrichter: Gerrit Steinmetz - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Ben Böbs (10.), 0:2 Ben Böbs (30.), 0:3 Antonius Jasmund (34.), 0:4 Ben Böbs (41.), 0:5 Luca Brügmann (62.)