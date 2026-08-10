Böbs-Dreierpack: Reinfeld zerlegt Aufsteiger schon vor der Pause Mit makelloser Bilanz an der Spitze von red · Heute, 11:20 Uhr · 0 Leser

– Foto: Olaf Wegerich

Der SV Preußen Reinfeld gewinnt beim Türkischen SV Lübeck mit 5:0 und setzt seinen perfekten Saisonstart fort. Ben Böbs trifft dreimal, die Preußen stehen nach drei Siegen aus drei Spielen an der Spitze der Landesliga Holstein.

Drei Spiele, drei Siege – und diesmal auch noch ohne Gegentor: SV Preußen Reinfeld hat seinen starken Start in die Landesliga Holstein fortgesetzt. Beim Aufsteiger Türkischer SV Lübeck gewann die Mannschaft von Trainer Axel Junker deutlich mit 5:0 (4:0). Mann des Tages war Ben Böbs, der bereits vor der Pause einen Dreierpack schnürte. „Das war heute ein weiterer Schritt in die richtige Richtung“, sagte Reinfelds Co-Trainer Ronny Boelke nach dem Abpfiff. Seine Mannschaft benötigte gerade einmal zehn Minuten, um die Partie in die gewünschte Richtung zu lenken. Böbs erzielte das 1:0 und legte nach einer halben Stunde seinen zweiten Treffer nach.

Für den Aufsteiger, der von Mustafa Bayrak und Deniz Eren betreut wird, kam es anschließend noch härter. Nur vier Minuten nach dem 0:2 erhöhte Antonius Jasmund auf 3:0. Noch vor dem Seitenwechsel schlug Böbs zum dritten Mal zu und machte mit seinem Treffer in der 41. Minute den Reinfelder Traumstart perfekt. „Wir führen zur Halbzeit bereits 4:0 und machen über weite Strecken ein sehr gutes Spiel“, zeigte sich Boelke mit dem Auftritt zufrieden.