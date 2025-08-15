Böbingen will nach Aufstieg dreifach punkten, wie startet Unterkochen?

Der FV 08 Unterkochen war in der vergangenen Saison mit Platz vier einer der konstantesten Teams. Nun empfangen sie die zweite Mannschaft der Sportfreunde Dorfmerkingen, die als etwas unberechenbar gilt. Es wird ein spannendes Duell, bei dem die Hausherren als Favoriten in die Partie gehen, aber die Gäste nicht unterschätzt werden dürfen.

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________