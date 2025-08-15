 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
– Foto: Michael Röhre

Böbingen will nach Aufstieg dreifach punkten, wie startet Unterkochen?

Bezirksliga Ostwürttemberg: Die Übersicht des 1. Spieltags

Am Sonntag startet die neue Saison der Bezirksliga Ostwürttemberg mit packenden Begegnungen. Zahlreiche Teams wollen von Anfang an ihre Ambitionen unter Beweis stellen, und auch die Aufsteiger sind heiß auf ihren ersten Auftritt. Der erste Spieltag verspricht spannende Duelle.

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachHofherrnw. II
SG Heldenfingen/Heuchlingen
SG Heldenfingen/HeuchlingenSG Heldenfingen/Heuchlingen
15:00

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II wird alles daran setzen, den Tabellenfünften der letzten Saison, SG Heldenfingen/Heuchlingen, zu ärgern. Heldenfingen/Heuchlingen hat in der Vorsaison gut abgeschnitten und wird als Favorit in dieses Auswärtsspiel gehen. Die Gäste müssen jedoch vorsichtig sein, da das Team immer eine Gefahr darstellt.

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
FC Durlangen
FC DurlangenDurlangen
TSV Böbingen
TSV BöbingenBöbingen
15:00

Der TSV Böbingen geht als Aufsteiger in dieses Spiel und möchte gleich zu Beginn der Saison ein Ausrufezeichen setzen. Der FC Durlangen hat in der letzten Saison nicht ganz oben mitgespielt, wird aber die Heimstärke ausnutzen wollen. Eine spannende Begegnung, in der sich die Kräfte messen werden.

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
TSG Nattheim
TSG NattheimNattheim
Sportfreunde Lorch
Sportfreunde LorchSF Lorch
15:00live

Beide Mannschaften gehen mit einer ordentlichen Saisonbilanz aus dem Vorjahr in die neue Spielzeit. Nattheim und Lorch zählen zu den Mannschaften, die in der Tabelle im oberen Mittelfeld mitspielen, doch wie die Saison beginnt, bleibt abzuwarten. Ein gutes Resultat in dieser Partie könnte für die Moral der Teams entscheidend sein.

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
TV Neuler
TV NeulerTV Neuler
1. FC Germania Bargau
1. FC Germania BargauGerm. Bargau
15:00

TV Neuler und der 1. FC Germania Bargau stehen sich im ersten Spieltag gegenüber. Neuler hat in der letzten Saison solide Leistungen gezeigt, während der 1. FC Germania Bargau im Abstiegskampf steckte und mit neuen Ambitionen in die Saison geht. Es wird ein spannendes Duell, da beide Mannschaften ihre Saisonziele klar im Blick haben.

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SSV Aalen
SSV AalenSSV Aalen
SG Bettringen
SG BettringenBettringen
15:00

Der SSV Aalen geht mit der Aufstiegseuphorie in die Saison, die SG Bettringen konnte sich aufgrund ihres Abstiegs nicht von ihrer besten Seite zeigen. Ein spannendes Duell zwischen den Teams, die unterschiedlich in die Saison starten, aber beide mit dem Ziel, sich frühzeitig zu beweisen.

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SGM Tannhausen/Stödtlen
SGM Tannhausen/StödtlenSGM Tannhausen/Stödtlen
TSV Hüttlingen
TSV HüttlingenHüttlingen
15:00live

Tannhausen/Stödtlen konnte in der vergangenen Saison den Klassenerhalt sichern und möchte auch in der neuen Saison mit einer starken Leistung überzeugen. Der TSV Hüttlingen wird alles daran setzen, die erste Runde zu überstehen. Ein interessantes Spiel, das sicherlich viel zu bieten hat.

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
FV 08 Unterkochen
FV 08 UnterkochenUnterkochen
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenDorfmerking. II
15:00

Der FV 08 Unterkochen war in der vergangenen Saison mit Platz vier einer der konstantesten Teams. Nun empfangen sie die zweite Mannschaft der Sportfreunde Dorfmerkingen, die als etwas unberechenbar gilt. Es wird ein spannendes Duell, bei dem die Hausherren als Favoriten in die Partie gehen, aber die Gäste nicht unterschätzt werden dürfen.

