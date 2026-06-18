Bodenwöhr präsentiert fünf Neuzugänge Unter anderem ein Talente-Trio aus der U19 der SG Ettmannsdorf wechselt zum Kreisklassisten von PM / fw · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Die Neuzugänge des TV Bodenwöhr (von links): Tyler Jostwerth, Oliver Graßl, Philipp Nanka, Johannes Frey und Felix Boxleitner. – Foto: Verein

Der TV Bodenwöhr hat die Planungen für die kommende Saison in der Kreisklasse Süd Cham/Schwandorf vorangetrieben und kann fünf Neuzugänge begrüßen. Mit Oliver Graßl, Johannes Frey, Felix Boxleitner, Tyler Jostwerth und Philipp Nanka verstärken sowohl erfahrene Spieler als auch junge Talente den Kader der Blau-Gelben.

Mit Oliver Graßl stößt ein Spieler zum TVB, der bereits seit längerer Zeit im Fokus der Verantwortlichen stand. Schon im vergangenen Jahr standen beide Seiten in Kontakt, ehe der Wechsel nun nach einer fußballerischen Auszeit des Mittelfeldspielers zustande kam. Für Graßl war die Entscheidung schnell gefallen: „Für mich gab es nur eine Option. Die Mannschaft ist charakterlich top und ich wurde sofort super aufgenommen.“ Der 25-Jährige möchte vor allem wieder mit Freude Fußball spielen und freut sich auf die kommende Zeit in Bodenwöhr.



Für zusätzliche Erfahrung sorgt Johannes Frey. Der ehemalige Landesliga-Spieler hatte seine aktive Laufbahn eigentlich bereits beendet. Nach seinem Umzug nach Bodenwöhr ergab sich jedoch die Möglichkeit, den erfahrenen Mittelfeldakteur zu reaktivieren. Mit seiner Erfahrung aus vielen Jahren im höherklassigen Amateurfußball soll der 34-Jährige künftig sowohl auf als auch neben dem Platz eine wichtige Rolle übernehmen.





Besonders erfreulich aus Sicht des TVB ist die Verpflichtung von drei Nachwuchsspielern. Mit Felix Boxleitner, Tyler Jostwerth und Philipp Nanka wechseln gleich drei Akteure aus dem Nachwuchsbereich des SV Schwandorf-Ettmannsdorf nach Bodenwöhr und wagen dort den Schritt in den Herrenfußball.



Ausschlaggebend für Boxleitners Wechsel waren vor allem die Gemeinschaft innerhalb des Vereins sowie die positiven Gespräche mit den Verantwortlichen. „Bodenwöhr ist meine Heimat, daher war für mich klar, dass ich hier meinen Weg einschlagen möchte“, erklärt Boxleitner. Sein Ziel sei es, sich schnell in die Mannschaft zu integrieren und seinen Beitrag zum Erfolg des Teams zu leisten. Auch Jostwerth sieht im Kreisklassisten das passende Umfeld für seine weitere Entwicklung. Besonders das familiäre Vereinsleben und der starke Zusammenhalt hätten ihn überzeugt. „Man spürt einfach, dass der Verein gemeinsam etwas bewegen will“, sagt der Defensivspieler.



