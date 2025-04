Bodenteich kommt ran; Heidetal Richtung Landesliga

In der Bezirksliga Lüneburg 1 fanden am vergangenen Wochenende sieben Spiele statt. Dabei konnte der TuS Bodenteich einen wichtigen Dreier einfahren und pirschte sich an die Konkurrenz heran. Oben eilt Heidetal der Konkurrenz davon..

Artur Merkosjan machte das 0:1 nach 39 Minuten, was bis zur 60. Minute Bestand hatte. Die Gäste aus Lüneburg waren auf dem Weg, wichtige Punkte zu sammeln, doch ein Elfmeter, den Tim Franke verwandelte, stellte auf 1:1. Es sah nach einer Punkteteilung aus, doch in der Nachspielzeit markierte Andreas Demir den Siegtreffer für Gellersen.

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr

Zwei Elfmeter in der ersten Halbzeit brachten en VfL Breese-Langendorf auf die Siegerstraße. Maurice Lange verwandelte zwei Mal. Im Endeffekt musste sich Reppenstedt mit 2:4 geschlagen geben und konnte den Sieg der Vorwoche nicht veredeln, sodass der TuS auf Platz 14 bleibt.

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr

Der SV Holdenstedt glich in der 88. Minute zum 2:2 durch Jaari Arndt aus, doch für einen Punktgewinn gegen den Ligaprimus reichte das späte Tor dennoch nicht. Wenn man ganz oben steht, dann trifft man auch spät und das zeigte der FC Heidetal. In der Nachspielzeit markierte Joshua Horn den viel umjubelten Siegtreffer. Heidetal hat nun neun Punkte Vorsprung vor Wendisch Evern.

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr

Ein Doppelschlag von Tom Willmann nach rund 25 Minuten brachte den SV Scharnebeck auf die Siegerstraße. Lennart Warncke legte nach zum 3:0. Zwar konnte Adendorf nochmal rankommen, doch der Heimsieg war eingetütet. Der zweite Sieg in Serie für Scharnebeck.

So., 06.04.2025, 13:00 Uhr

Uelzens Negativserie hat weiter Bestand. Beim MTV Barum lag man bis zur Endphase der Partie mit 0:2 hinten. Zwar konnte der Landesliga-Absteiger noch verkürzen, doch die vierte Niederlage in Serie konnte nicht mehr abgewendet werden. Insgesamt ist die Teutonia seit neun Spielen sieglos, während Barum 14 Punkte aus den vergangenen sechs Spielen sammelte.

Das Spitzenspiel ging an den SV Küsten, der zuvor zwei Mal als Verliere vom Feld schritt. Wendisch Evern hielt das Spiel lange offen, doch zwei Tore spät in der Partie von Jonas Wacker und Mardon Gehrke brachten Küsten den Auswärtsdreier. Wendisch Evern verlor also erstmals seit neun Spielen.

In der Partie des Tabellenletzten gegen den Vorletzten setzte sich der TuS Bodenteich klar gegen den VfL Suderburg durch. Dabei fielen alle drei Tore in den ersten 30 Minuten. Danach schwappte das Spiel vor sich hin und Bodenteich schaltete eins, zwei Gänge zurück. Der Tabellenletzte kam nun bis auf zwei Punkte an Suderburg heran..