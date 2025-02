Bodenständigkeit übertrumpft Luftschlösser beim DV Solingen

"Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen. Das einzige Manko, was wir den Jungs vorwerfen können ist, dass wir nur 2:0 geführt haben und nicht schneller den Stecker gezogen haben", fasste Gäste-Coach Engin Kizilarslan die Partie aus seiner Sicht zusammen.

Solingen lässt kurz nach, schlägt dann aber doch noch zweimal zu

Denn nach dem Seitenwechsel gewannen die Krefelder noch einmal an Oberwasser, konnten sich dabei aber keine klare Torchancen erarbeiten. In der Schlussphase machten Tuncay Altuntas (72.) und Bilal El Ouamari (79.) den Sack zu, ein weiterer souveräner Sieg für den DV.

Besonders in Anbetracht des ergebnistechnisch enttäuschenden Saisonbeginns spielen die Klingenstädter nun also ganz groß auf. Im Hinspiel gegen Fischeln war es noch eine hart umkämpfte Angelegenheit, inzwischen sind die Solinger in gewisser Hinsicht ein anderes Team: "Dieses Mal war es so, dass wir körperlich und mental immer einen Schritt schneller als Fischeln waren", sagte Kizilarslan und richtete dabei schon den Blick in die Zukunft: "Man kann mit der Entwicklung der Spieler stolz sein – wir sind aber noch nicht am Ende. Wir haben Bock auf die kommenden Aufgaben und sind hungrig. Und mit diesem Hunger sehen wir jedes Spiel als Endspiel."

Die Zielsetzung des Klassenerhalts ist unverändert, einen Blick nach oben erlaubt man sich in Solingen nicht, wobei die Spitzenteams inzwischen nicht mehr allzu weit entfernt sind. "Wir sollten nicht unnötig anfangen zu träumen, das bringt nur Druck für die Spieler und Hektik in den Verein", legte Kizilarslan das Thema zunächst einmal bei Seite.

Die kommenden Spiele werden entscheidend darüber sein, ob der DV Solingen womöglich noch einmal ganz oben eingreift oder aber eine ruhige Landesliga-Saison ausklingen lässt.

VfR Krefeld-Fischeln – DV Solingen 0:4

VfR Krefeld-Fischeln: Leon Buschen, Florian Leisten, Patrick Pasthy (59. Marc Jean Lacroix) (79. Hope Noruwa Ogansuyi), Marc Knops, Jasin Saiti, Lars Marcel Werth-Jelitto, Fynn Ziemes (29. Andoni Sanchez Valverde Erice), Jannick Geraets, Eron Saraci (46. Abdulhadi Alamad), Mats Platen, Niklas Geraets - Trainer: Ronny Kockel

DV Solingen: Danylo Zenikov, Blerton Muharremi, Mohamed Barkammich (46. Zakaria Abdoun), Emin Safikhanov (70. Sefa Mikail Özalp), Kentaro Fukuta, Ilias El Joudi, Tuncay Muhammet Altuntas, Mehmet Zeki Tunc, Mohamed Aaross (73. Salim El Fahmi), Tarkan Türkmen (46. Rafu Numakunai), Gabriel Binga Pemba - Trainer: Engin Kizilarslan

Schiedsrichter: Ergün Martini (Duisburg) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Gabriel Binga Pemba (17.), 0:2 Gabriel Binga Pemba (28.), 0:3 Tuncay Muhammet Altuntas (72.), 0:4 Bilal El Ouamari (79.)