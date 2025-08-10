"Bodenlos": Ingolstadt verschläft erste Halbzeit gegen Stuttgart II

Zweiter Spieltag der 3. Liga: Im Abendspiel musste der FC Ingolstadt beim VfB Stuttgart II antreten. Die Mannschaft von Cheftrainerin Sabrina Wittmann unterlag dem Bundesliga-Nachwuchs nach zwei unterschiedlichen Halbzeiten.
Der FC Ingolstadt muss weiter auf den ersten Saisonsieg in der Spielzeit 2025/2026 in der 3. Liga warten. Nach dem Last-Minute-Remis zum Saisonauftakt gegen den SSV Jahn Regensburg unterlag der FCI beim VfB Stuttgart II mit 1:2.
Dabei hätten die beiden Halbzeiten unterschiedlicher nicht sein können. Im ersten Durchgang zeigte sich das Team von Trainerin Sabrina Wittmann chancenlos. Der VfB-Nachwuchs führte zur Pause nach einem Doppelschlag hochverdient mit 2:0. Mohamed Sankoh brachte die U21 nach 27 Minuten in Front. Efe Korkut legte drei Zeigerumdrehungen später nach. Die Bundesliga-Youngster hätten sogar noch höher führen müssen. Von den Ingolstädtern kam dagegen gar nichts. "Bodenlos", resümierte Wittmann nach der Partie am Magenta-Mikrofon.
Zum zweiten Durchgang wechselte die Trainerin dreifach. Sowohl die Wechsel als auch die Kabinenansprache zeigte sofort Wirkung. Der gerade erst eingewechselte Mads Borchers köpfte wenige Sekunden nach dem Wiederanpfiff mit Hilfe der Unterkante der Latte zum Anschluss ein.
In der Folge präsentierte sich der FCI ganz anders, drückte die Stuttgarter hinten rein und erspielte sich zahlreiche Chancen. Im Mittelpunkt stand dabei mehrfach Marcel Costly. Der Außenspieler verpasste gleich mehrere Hochkaräter. Zuerst vergab er freistehend aus kurzer Distanz, dann traf er aus wenigen Metern nur die Latte. Somit zitterte der VfB II seine Führung schlussendlich mit viel Glück über die Zeit. Der FCI verpasst nach der deutlichen Leistungssteigerung in Hälfte zwei zumindest einen Punkt.
VfB Stuttgart II – FC Ingolstadt 04 2:1
VfB Stuttgart II: Florian Hellstern, Dominik Nothnagel, Alexander Groiß, Christopher Olivier (76. Kaden Amaniampong), Leny Meyer, Samuele Di Benedetto (76. Alexandre Azevedo), Nicolas Sessa (84. Maximilian Herwerth), Efe Korkut (69. Julian Lüers), Mirza Catovic, Mohamed Sankoh, Lauri Penna (69. Eliot Bujupi) - Trainer: Nico Willig
FC Ingolstadt 04: Markus Ponath, Marcel Costly, Simon Lorenz, Linus Rosenlöcher, Jonas Scholz, Yannick Deichmann, Lukas Fröde (82. Julian Kügel), Max Besuschkow, Berkay Öztürk (46. Dennis Kaygin), Frederik Christensen (46. Mads Borchers), Yann Sturm (46. Frederik Carlsen)
Schiedsrichter: Michael Näther (Neschwitz)
Tore: 1:0 Mohamed Sankoh (27.), 2:0 Efe Korkut (30.), 2:1 Mads Borchers (47.)