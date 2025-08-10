"Bodenlos": Ingolstadt verschläft erste Halbzeit gegen Stuttgart II

Zweiter Spieltag der 3. Liga: Im Abendspiel musste der FC Ingolstadt beim VfB Stuttgart II antreten. Die Mannschaft von Cheftrainerin Sabrina Wittmann unterlag dem Bundesliga-Nachwuchs nach zwei unterschiedlichen Halbzeiten.

Der FC Ingolstadt muss weiter auf den ersten Saisonsieg in der Spielzeit 2025/2026 in der 3. Liga warten. Nach dem Last-Minute-Remis zum Saisonauftakt gegen den SSV Jahn Regensburg unterlag der FCI beim VfB Stuttgart II mit 1:2.

Dabei hätten die beiden Halbzeiten unterschiedlicher nicht sein können. Im ersten Durchgang zeigte sich das Team von Trainerin Sabrina Wittmann chancenlos. Der VfB-Nachwuchs führte zur Pause nach einem Doppelschlag hochverdient mit 2:0. Mohamed Sankoh brachte die U21 nach 27 Minuten in Front. Efe Korkut legte drei Zeigerumdrehungen später nach. Die Bundesliga-Youngster hätten sogar noch höher führen müssen. Von den Ingolstädtern kam dagegen gar nichts. "Bodenlos", resümierte Wittmann nach der Partie am Magenta-Mikrofon.

Zum zweiten Durchgang wechselte die Trainerin dreifach. Sowohl die Wechsel als auch die Kabinenansprache zeigte sofort Wirkung. Der gerade erst eingewechselte Mads Borchers köpfte wenige Sekunden nach dem Wiederanpfiff mit Hilfe der Unterkante der Latte zum Anschluss ein.