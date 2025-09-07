Bodenheimer Chancenwucher wird bestraft

„Wir müssen 2:0 führen“, blickt Trainer Marco Jantz auf „Hundert-“, wenn nicht „Tausendprozentige“ durch Maik Geuder und Khaled Abou Daya sowie Roman Meyenburgs von der Linie gekratzten Kopfball. „Dann geht das Spiel in die verdiente Richtung, aber wir verballern einfach zu viele Chancen.“ Und so zockte Kandel das 0:1 heraus (Lirim Mustafa/50.) und setzte zwei Konter (Renaldo Balasa/87., Christian Liginger/90.+1).

Ohne gelernte Sechser und Goalgetter Calvin Faßnacht fehlten entscheidende Elemente. Zu allem Überfluss knallte Fabian Niemann mit Knie und Schienbein heftig gegen den Pfosten. „Neun Tore in sechs Spielen, das ist zu wenig“, bilanziert Jantz, „grundsätzlich haben die Jungs es gut gemacht, aber uns fehlt noch die Abstimmung, das blinde Verständnis und deshalb auch die Effizienz.“

VfB Bodenheim: Niemann (24. Simon) – Meyenburger (82. Manz), Ziewers, F. Kammerer – Heine, Ben Hazaz, Geuder, Agrela (79. Röth) – P. Kammerer – Abdelaali (60. Bott), Abou Daya.