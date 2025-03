Bodenheim stürzt Spitzenreiter und verliert Vodi

„Ein geiles Spiel“, schwärmt VfB-Trainer Marco Jantz nach dem Coup gegen den Spitzenreiter, „und es war auch verdient. Wir haben am Anfang versucht mit Volldampf anzulaufen und den Gegner gar nicht erst ins Spiel kommen zu lassen. Da war eine brutal hohe Intensität und Sprintbereitschaft.“ So lag das 1:0, das Exaurce Papela per Foulelfmeter erzielt hatte (39.), in der Luft. Norman Loos, eigentlich etatmäßiger Schütze, war gehalten worden.