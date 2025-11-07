Bodenheim schnuppert am Coup gegen den Herbstmeister

Da war mehr drin im Spiel eins nach dem Rücktritt von Cheftrainer Marco Jantz. Zwar verlor der auf den vorletzten Rang abgestürzte VfB Bodenheim gegen den Verbandsliga-Herbstmeister TuS Mechtersheim zum Hinrundenfinale 1:3 (0:1). „Aber auf der Leistung muss man aufbauen“, sagt Kapitän Roman Meyenburg.

Im Re-Live unserer Übertragung lohnt es sich besonders, in Minute 79 zu klicken. Da versenkte TuS-Spielmacher Nico Pantano einen Freistoß zum 1:2. Wieder so ein spätes Gegentor, mit dem der VfB potenziell Zählbares aus der Hand gab. Can Güney setzte nach einem langen Ball nach innen ziehend den Schlusspunkt (86.). Nach dem Spiel jubelten die Mechtersheimer auf Distanz in Richtung ihres gesperrten Trainers Nauwid Amiri. „Noch vier“ rufend, schien man sich über das Strafmaß bis zur Winterpause lustig zu machen.