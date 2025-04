Bodenheim: Kammerer tritt in Loos' Fußstapfen

„Alle in die Kabine“, forderte Ali Cakici direkt nach Abpfiff. „Ich wollte das Bild nicht, wie wir hier auf dem Platz liegen“, sagt der Trainer der TuS Marienborn. 2:5 (1:2) war das Mittelfeld-Duell in der Verbandsliga gegen den VfB Bodenheim verloren gegangen, und zwar mit fortlaufender Spieldauer regelrecht krachend.

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr

Es sei dem TuS-Trainer aber nicht um eine Standpauke hinter verschlossenen Türen gegangen. Sondern darum, einzuordnen. Dass Durchgang eins „gut war, nur haben wir das gar nicht mitbekommen“. Dass es in der Mannschaft aktuell zu viele Baustellen gibt, die aber für die neue Saison Tragfähiges entstehen lassen sollen, etwa die wieder an Wettkampf-Fitness heranzuführenden Luis Kersthold und, mit seinem Rückkehr-Debüt, Patrick Huth.

Die partielle Erneuerung der Mannschaft gelingt dem VfB derzeit besser. Norman Loos, der nach dieser Saison die Zehnerposition abgibt, saß nach Trainingspause draußen, und Paul Kammerer, der von Trainer Marco Jantz auserkorene Kronprinz, spielte groß auf. Es ist die erste Aktiven-Saison des 19-Jährigen, der aus dem Schott-Nachwuchs kam. „Man merkt recht schnell, dass man aus der Jugend heraus an den Herrenfußball rangeführt werden muss“, sagt Kammerer, dessen älterer Bruder Felix in der Abwehr Stammspieler ist.

„Jeder muss den Glauben bewahren. Jetzt ist ein starker Magen wichtig, um diese Phase geduldig zu ertragen“, sagt Cakici, „und es wird spannender. Aber das ist auch okay.“ Damit meint der Chefcoach die Tabelle, mit sieben Zählern Vorsprung zur potenziellen Abstiegszone. Klingt viel, kann aber bei der aktuellen Formkurve mit vier Pleiten am Stück schnell weniger werden.

Staffelübergabe "sollte reibungslos funktionieren"

Schritt für Schritt steigen die Spielanteile des Kreativ-Talents, das sich auf Loos' angestammter Zehnerposition besonders wohl fühlt. Die Staffelübergabe „sollte reibungslos funktionieren“, grinst Kammerer. „Ein sensationell guter Fußballer mit gutem Gefühl für Räume“, sagt Jantz, „erster Kontakt, Steckbälle, die Bewegungen zwischen den Linien – heute haben Platz und Gegner zugelassen, dass er seine Stärken ausspielt. Jetzt arbeiten wir daran, dass es auch gegen Gegner funktioniert, die körperlich mehr drauf packen.“

In Durchgang eins war die TuS Punktsieger, doch der VfB führte. Kammerers Ecke legte Nils Schäfer per Kopf für Marco Bergmann ab (4.), im Zusammenwirken mit dem Spielmacher legte Aschref Ben Hazaz für Calvin Faßnachts wuchtigen Schuss ins kurze obere Eck ab (40.). Die beiden Marienborner Ausgleichstreffer legte Jonas Hofmann per Flanke vor, erst staube Mateo Trapp ab (21.), dann traf Edis Sinanovic volley (55.).

Tor oder nicht Tor? Am Ende wird es deutlich

Ob Sinanovics Abnahme einer scharfen Huth-Flanke hinter der Linie war, lässt sich nicht mehr beweisen (66.), das Tor zählte nicht. Sonst war in dieser Phase nur noch der VfB am Drücker. Kammerer lässt seinen Gegenspieler aussteigen und knallt den Ball ins untere Eck (64.), Ben Hazaz wuselt sich im Zusammenspiel mit Jared Lidy durch und trifft ebenso entschlossen (79.) wie Faßnacht nach Kammerer-Vorlage (80.).

„Zu statisch im Spielaufbau und zu lethargisch im Verteidigen zwischen den Ketten“ fand Jantz seinen VfB vor dem Seitenwechsel, „mit unserem Zwei-Tore-Vorsprung war der Widerstand gebrochen, dann waren wir auch konditionell deutlich voraus und können noch höher gewinnen.“

TuS Marienborn: Baka (46. Pozanis) – El Maache (46. Melament), Beck, Breier – Hofmann, Trapp (70. Kohns), Serratore, Kersthold – Sinanovic – Cinar (64. Freisler), I. Fakovic (52. Huth).

VfB Bodenheim: Stofleth – Geuder (84. Dorn), Schäfer, Ziewers (46. Meyenburg), F. Kammerer – Bergmann, Papela – Vodi (72. Lidy), P. Kammerer (86. Bauer), Ben Hazaz – Faßnacht.