Bodenheim holt Waldalgesheimer Dauerläufer

Pedro Teixeira Agrela soll künftig die linke Seite der Guckenberg-Elf beleben. Der Allrounder, der eigentlich schon bei Aksu Diyar als Neuzugang gemeldet war, hat vorige Saison in allen 32 Spielen bei Alemannia Waldalgesheim in der Startelf gestanden, meist auf der Schiene, auch mal in der Abwehr. Zuvor bei Fortuna Mombach war der 30-Jährige Stürmer, und das ziemlich erfolgreich. Nach dem Abstieg der Mainzer Türken entschied sich der dreifache Familienvater aus Oppenheim, der in Bodenheim arbeitet, um. Und meldete sich bei Timo Berkes.

Der 32-Jährige war lange Jahre Sportlicher Leiter in Schwabsburg und ist nun beim VfB als Teammanager und Cotrainer eingestiegen. „Er hat in Schwabsburg überragende Arbeit gemacht“, sagt Chefcoach Marco Jantz, der künftig bei der Trainingsarbeit und an der Seitenlinie auch von Emanuel Parelho unterstützt wird. „Er war mein Trauzeuge und ich seiner“, berichtet Jantz in lebhafter Erinnerung an gemeinsame Zeiten beim 1. SC Kohlheck.

Agrela ist der neunte Neuzugang. Nach Damir Bektasevic, Khaled Abou Daya, Aiman Abdelaali, Rakeem Bott, Elias Heine, Nico Manz und Fabian Niemann kam auch Kenzo Kramer hinzu. Der 24-jährige Sechser trug bei Gruppenligist Bierstadt bereits die Kapitänsbinde. Und rannte mit seinem Wunsch, an den Guckenberg zu wechseln, bei Jantz offene Türen ein, weil John Basim (RW Walldorf II) nun doch nicht kommt.