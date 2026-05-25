Bodenheim gewinnt bei De Sousa Oelsners neuem Club

Ein vorerst letztes Mal hatte der VfB in der Verbandsliga Grund zur Freude. – Foto: Stefan Haas (Archiv)

Letzte Spieltage sind reich an Überraschungen. Da gewinnt auch mal der bisherige Letzte beim längst feststehenden Meister. Mit dem 3:2 (2:1) bei der TuS Mechtersheim ist es dem VfB Bodenheim vor seinem Abstieg aus der Verbandsliga zumindest gelungen, die Rote Laterne abzugeben und sich versöhnlich aus dieser völlig verkorksten Saison zu verabschieden.

Wenigstens nicht Letzter. Dieses eine Ziel hat der im Winter neu installierte Trainer Marco Streker erreicht. Und zwar, typisch Saisonfinale, mit einem Sieg beim Meister. „Wir wollten uns gut verabschieden“, sagt Streker, „sieben Punkte aus drei Spielen – man kann sich auch ergeben und sang- und klanglos absteigen. Das wollten wir nicht.“ Strekers Ankündigung, dass der VfB mit einem volleren Kader auch besser punkten würde, bewahrheitet sich im Schlussspurt, dessen Ergebnisse gleichwohl nicht überbewertet werden dürfen.

Die dritte Bodenheimer Führung kam ins Ziel. Khaled Abou Daya per Distanzschuss nach hohem Ballgewinn (6.), Nico Manz nach einer Freistoßflanke (41.) und der künftige Zornheimer Maximilian Melcher im Konter (90.+1) störten die Mechtersheimer Party-Vorbereitung, Talha Baylan per Flachschuss (39.) und Alexander Biedermann nach einer Flanke (57.) hielten dagegen. Strekers Wiedersehen mit einer Vielzahl ehemaliger Schützlinge fiel mitunter herzlich aus. Nun beginnt das Projekt Neuanfang.