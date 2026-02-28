Bodenheim geht Aufholjagd an, Bretzenheim startet gegen den Letzten Erstes VfB-Pflichtspiel des Verbandsligisten unter Neu-Trainer Streker +++ TSG Bretzenheim will Luft nach unten von Torben Schröder · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Bodenheims Khaled Abou Daya (weißes Trikot) wird umzingelt von den Bretzenheimern (von links) Mark Zeller und Paul Jung. Für beide Teams geht an diesem Wochenende die Runde weiter. Archivfoto: Kristina Schäfer

Mainz/Bodenheim. Zweimal Klassenkampf, wenn auch mit völlig unterschiedlichen Vorzeichen. Marco Streker, der neue Trainer des VfB Bodenheim, bläst zur Aufholjagd in der Verbandsliga, während Timo Schmidt, Urgestein an der Seitenlinie der TSG Bretzenheim, den aktuellen Tabellenrang knapp oberhalb der maximal vier Abstiegsplätze am liebsten einrahmen würde.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Morgen, 15:00 Uhr SG Hüffelsheim SG Hüffelsheim VfB Bodenheim Bodenheim 15:00 PUSH Das Bodenheimer Programm ist happig. Streker debütiert bei der SG Hüffelsheim (Sonntag, 15 Uhr). Das ist direkt ein Brett, auch wenn gegen den starken Aufsteiger im August der zweite und bislang letzte Saison-Dreier (4:3) gelang. Es folgen drei weitere Top-Sechs-Teams. Und dann, vor dem Saisonfinale beim designierten Meister Mechtersheim, acht direkte Duelle mit Kontrahenten aus der XXL-Abstiegszone. Streker sieht sein Team immer besser gerüstet.

Der Auftakt war desillusionierend, was die Leistungen in Training und Testspielen anging. Streker berichtet von einer „grundlegend schlechten Stimmung“ und einer „inhaltlich leeren Mannschaft ohne Struktur“. Die Leistungen gegen Guntersblum (1:0) und die Schott U19 (2:2) waren dürftig. Doch seither, über das spektakuläre 4:4 gegen Barbaros Mainz, steigt die Formkurve beständig. „Jetzt bin ich echt positiv gestimmt“, betont der Oppenheimer. Bodenheimer gehen unbesiegt aus der Wintervorbereitung Trainingsbeteiligung und Lernwille seien gut, und die Leistungen gegen Verbandsliga-Topteam SG Walluf (3:1) und Oberligist Gau-Odernheim (1:1), mit jeweils starker Defensive und guten Umschaltangriffen, machen Hoffnung. Ungeschlagen ging der VfB durch die Vorbereitung. Über die Basics soll der Ligaverbleib klappen, der für den Vorletzten eine Mammut-Aufgabe wird. Erst in der Schlussphase der Vorbereitung begann Streker auch an den Offensiv-Abläufen zu feilen. „Personell darf nicht viel passieren“, sagt Streker. Schlüsselspieler wie die spielenden Co-Trainer Damir Bektasevic und Khaled Abou Daya sollten tunlichst fit bleiben. Die Zwei-Spiele-Sperre für Aschref Ben Hazaz schmerzt. Bis auf die Rekonvaleszenten Aiman Abdelaali und Felix Kammerer gibt es derzeit keine schwerer Verletzten.

Morgen, 15:30 Uhr TSG 1846 Bretzenheim TSG Bretzenh TuS 1907 Steinbach Steinbach 15:30 PUSH