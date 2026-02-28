Bodenheim geht Aufholjagd an, Bretzenheim startet gegen den Letzten

Mainz/Bodenheim. Zweimal Klassenkampf, wenn auch mit völlig unterschiedlichen Vorzeichen. Marco Streker, der neue Trainer des VfB Bodenheim, bläst zur Aufholjagd in der Verbandsliga, während Timo Schmidt, Urgestein an der Seitenlinie der TSG Bretzenheim, den aktuellen Tabellenrang knapp oberhalb der maximal vier Abstiegsplätze am liebsten einrahmen würde.
Das Bodenheimer Programm ist happig. Streker debütiert bei der SG Hüffelsheim (Sonntag, 15 Uhr). Das ist direkt ein Brett, auch wenn gegen den starken Aufsteiger im August der zweite und bislang letzte Saison-Dreier (4:3) gelang. Es folgen drei weitere Top-Sechs-Teams. Und dann, vor dem Saisonfinale beim designierten Meister Mechtersheim, acht direkte Duelle mit Kontrahenten aus der XXL-Abstiegszone. Streker sieht sein Team immer besser gerüstet.
Der Auftakt war desillusionierend, was die Leistungen in Training und Testspielen anging. Streker berichtet von einer „grundlegend schlechten Stimmung“ und einer „inhaltlich leeren Mannschaft ohne Struktur“. Die Leistungen gegen Guntersblum (1:0) und die Schott U19 (2:2) waren dürftig. Doch seither, über das spektakuläre 4:4 gegen Barbaros Mainz, steigt die Formkurve beständig. „Jetzt bin ich echt positiv gestimmt“, betont der Oppenheimer.
Trainingsbeteiligung und Lernwille seien gut, und die Leistungen gegen Verbandsliga-Topteam SG Walluf (3:1) und Oberligist Gau-Odernheim (1:1), mit jeweils starker Defensive und guten Umschaltangriffen, machen Hoffnung. Ungeschlagen ging der VfB durch die Vorbereitung. Über die Basics soll der Ligaverbleib klappen, der für den Vorletzten eine Mammut-Aufgabe wird. Erst in der Schlussphase der Vorbereitung begann Streker auch an den Offensiv-Abläufen zu feilen.
„Personell darf nicht viel passieren“, sagt Streker. Schlüsselspieler wie die spielenden Co-Trainer Damir Bektasevic und Khaled Abou Daya sollten tunlichst fit bleiben. Die Zwei-Spiele-Sperre für Aschref Ben Hazaz schmerzt. Bis auf die Rekonvaleszenten Aiman Abdelaali und Felix Kammerer gibt es derzeit keine schwerer Verletzten.
Gegen Schlusslicht TuS Steinbach (Sonntag, 15.30 Uhr) wollen die Bretzenheimer direkt Abstand zum Keller schaffen. Die letzten Tests, das 4:0 gegen Gruppenligist Biebrich II und zuvor das 1:3 bei Oberligist Gau-Odernheim, geben Hoffnung, wurden doch sowohl Spielgestaltung als auch Widerstandskraft abgeprüft. „Personell sieht es ganz ordentlich aus“, sagt Schmidt. Über die üblichen Ausfälle („Krankheit, Klausuren, Urlaube“) hinaus sind keine langwierigen Verletzungen zu beklagen.
Die Zugänge Domenico Radice und Seungwon Ko aus der Reserve von Liga-Konkurrent FC Basara Mainz mausern sich immer mehr zu Alternativen. Nicht mehr Teil des Kaders ist Stürmer Paul Basel. An die Stelle von Ersatzkeeper Valentin Van der Velden tritt der nach Bandscheibenvorfall und Praktikum in Dresden zurückgekehrte Tim Heberer, auch der zwischenzeitlich bei SVW Mainz beheimatete Sebastian Greif ist wieder da. Luca Lucente ist nach Hessen gezogen und gewechselt, Navid Gharahgozlou arbeitet nun in Berlin.
„Wir haben gleich zu Beginn ein sehr wichtiges Spiel“, blickt Schmidt auf das Duell mit dem Schlusslicht, „da müssen wir direkt dreifach punkten. Das Feld ist so eng zusammen, und man muss erst einmal vom Maximum von vier Absteigern ausgehen. Da darf man sich nie in Sicherheit wiegen.“