Bodenheim: Das Derby als Experiment Derby gegen SVW Mainz am Montag

Bodenheim. Es ist ein Experiment. Montag (19.30 Uhr) empfängt der VfB Bodenheim den SVW Mainz zum Landesliga-Derby. Günter Loos, sportlicher Leiter und Interimstrainer am Guckenberg, nahm die Pfälzer Derbys vor vielen Hundert Zuschauern an Montagabenden zum Anlass, diesen Termin auszuprobieren. „Da ist keine Champions League, kein Amateurtraining, keine Bundesliga, kein Pokal“, sagt Loos. Samstags und sonntags sei die Konkurrenz groß, der Zuschauerschnitt folglich gering. „Wir hoffen auf höhere Zuschauerzahlen und haben auch mehr warmes Essen gekauft“, sagt Loos. Klappt der Versuch, will der Ur-VfBler versuchen mehr Rheinhessen-Duelle auf Montagabend zu schieben. Loos bezeichnet das Spiel als „lebensnotwendig“: „Wir müssen gewinnen, egal wie.“ Leo Ferber rückt nach dreimonatiger Abwesenheit direkt in den Kader.